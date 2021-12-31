Yoğun bakımdaki hastaya taciz

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Eşi de aynı hastanede çalışan hastabakıcı Nasır Ö. (56), idrar torbasını temizlediği Z.A.’yı elle taciz ettikten sonra göğüslerini öptü. Z.A.’nın tepki göstermesine rağmen cinsel saldırıya devam eden Nasır Ö., hemşire M.A.’nın odaya girmesi üzerine kaçtı.

Hemşire M.A. ve hasta Z.A.’nın şikâyeti üzerine gözaltına alınan Nasır Ö., “Ayağım kayınca üzerine düştüm. Sonra da özür dileyip odadan çıktım” dedi.

‘GAFLETE DÜŞTÜM, ÜZGÜNÜM’

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava, önceki gün görülen duruşmada karara bağlandı. Son savunmasını yapan Nasır Ö. gözyaşlarına boğularak, “7 yıldır hastanede çalışmaktayım. Bu zamana kadar bir yanlışım olmadı, bir gaflete düştüm, üzgünüm” dedi. Mahkeme Nasır Ö.’yü cinsel saldırı suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluğunun devamına karar verdi.