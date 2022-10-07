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Yoğun bakımda ‘eğlenmişler’... O eziyete 4 tutuklama

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#Hastane#Özel Bayındır Hastanesi#Yoğun Bakım
Yoğun bakımda ‘eğlenmişler’... O eziyete 4 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2022 07:00

Özel Bayındır Hastanesi’nin yoğun bakımında hasta kadının yüzüne para atıp eziyet ettikleri video infiale neden olan ve haklarında yakalama kararı çıkartılan 9 eski personel gözaltına alındı. Şüphelilerin polise verdikleri ilk ifadelerinde “Görüntüleri eğlence amaçlı çektik” dedikleri öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

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İÇERENKÖY’deki Özel Bayındır Hastanesi’nin yoğun bakımında yatan bir hastanın yüzüne para atılırken, bir başkasıyla da dalga geçilirken çekilen görüntüler tepkiye neden oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu açıklarken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da 9 eski personel hakkında yakalama kararı verdi.

EĞLENMEK İÇİN ÇEKMİŞLER

7 eski personel İstanbul’da, biri de Bursa’da gözaltına alındı. Hastanın yüzüne para atan Ali Erata’nın ise Samsun’da olduğu tespit edildi. Samsun Emniyeti de Erata’yı gözaltına aldı. Şüpheliler ilk ifadelerinde, “Görüntüleri eğlence amacıyla çektik” dediği öğrenildi. 9 şüpheliden Ali Erata, Emrah Örgün ve İlknur Kaya ile görüntüyü çeken temizlik görevlisi İrem Aysima Erol ‘eziyet etme’ ve ‘beden bakımından kendini savunamayacak olan kişiye eziyet’ suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer 5 şüpheliden 3’ü adli kontrolle serbest bırakılırken, 2 şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ali Erata, Emrah Örgün, İlknur Kaya ve İrem Aysima Erol tutuklandı.

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GÖRÜNTÜLERLE ŞANTAJ YAPMIŞ

Gözaltına alınanlar arasında bulunan hastanenin temizlik görevlisi Murat Y.’nin başka şüphelinin çektiği görüntüleri kendi cep telefonuna gizlice yüklediği, ardından hastanenin kurumsal mail adresine göndererek para istediği ortaya çıktı. Hastane yönetiminin de 26 Şubat’ta savcılığa giderek suç duyurusunda bulunduğu ve olaya karışan personelleri işten çıkardığı öğrenildi.

Yoğun bakımda ‘eğlenmişler’... O eziyete 4 tutuklama

HASTALAR NAKLEDİLDİ

ÖZEL Bayındır Hastanesi’nin faaliyetlerinin Sağlık Bakanlığı’nca durdurulması üzerine yoğun bakımdaki hastalar, farklı hastanelere nakledilmeye başlandı. Hasta yakınları ise hastanelerde yer bulamadıkları gerekçesiyle tepki gösterdi. Bir hasta yakını, “Sabahtan beri çabalıyoruz. Yer bulamıyoruz. Eşim KOAH hastasıydı. Entübe oldu, aynı zamanda pıhtı attı. Pıhtı atmış bir hastayı ben nereye götüreceğim? Bana bir yer bulun” dedi. Bir başka hasta, “Bu hastane kuruldu kurulalı hiç böyle bir şey görmedik. Görüntüleri izledim, böyle bir şey olamaz. Bunun altında bir şey var. Ben buranın hastasıyım. kalp ameliyatı oldum, 13 senedir buraya geliyorum” diye konuştu. (DHA)

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#Hastane#Özel Bayındır Hastanesi#Yoğun Bakım

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