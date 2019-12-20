Yobaz ne demek? Yobaz nedir? Yobaz TDK kelime Anlamı

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Yobaz kelimesi oldukça geniş kapsama sahip olan bir kelimedir. Bu noktada 'yobaz nedir?' sorusuna verilecek ilk yanıt herhangi bir görüşte ve düşüncede aşırılığa kaçmak demektir. Kelimenin TDK'deki karşılığı dikkate alındığında ise ilk olarak karşımıza "dindeki bağnazlığı aşırılığa vardıran kimse" çıkmaktadır.



Yobaz Ne Demek?



Yobaz kelimesi herhangi bir görüşte, düşüncede ya da dinde aşırı bir görüşe ve anlayışa bağlı olmaktır. Toplum içinde de bu şekilde kullanılmaktadır.



Yobaz düşünce yapısına sahip olan kişiler, başkalarına baskı yapmaya yöneldiği için sözlükte bu nokta da okuyucu karşısına çıkmaktadır. Daha genel anlamda değerlendirme yapmak gerekirse kaba ve düşüncesiz insanlar için yobaz kelimesi kullanılmaktadır.