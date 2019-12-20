×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yobaz ne demek? Yobaz nedir? Yobaz TDK kelime Anlamı

Güncelleme Tarihi:

#Yobaz Ne Demek#Yobaz Kimdir
Yobaz ne demek Yobaz nedir Yobaz TDK kelime Anlamı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 00:29

Yobaz anlamı itibariyle olumsuz bir kelimedir. Toplum içinde kaba, düşüncesiz, inatçı kişiler için kullanılmakta olan yobaz kelimesi zamanla çeşitli anlamlarda kullanılmıştır. Peki, yobaz ne demek? Yobaz nedir? Yobaz TDK kelime Anlamı

Haberin Devamı

Yobaz kelimesi oldukça geniş kapsama sahip olan bir kelimedir. Bu noktada 'yobaz nedir?' sorusuna verilecek ilk yanıt herhangi bir görüşte ve düşüncede aşırılığa kaçmak demektir. Kelimenin TDK'deki karşılığı dikkate alındığında ise ilk olarak karşımıza "dindeki bağnazlığı aşırılığa vardıran kimse" çıkmaktadır.

Yobaz Ne Demek?

Yobaz kelimesi herhangi bir görüşte, düşüncede ya da dinde aşırı bir görüşe ve anlayışa bağlı olmaktır. Toplum içinde de bu şekilde kullanılmaktadır.

Yobaz düşünce yapısına sahip olan kişiler, başkalarına baskı yapmaya yöneldiği için sözlükte bu nokta da okuyucu karşısına çıkmaktadır. Daha genel anlamda değerlendirme yapmak gerekirse kaba ve düşüncesiz insanlar için yobaz kelimesi kullanılmaktadır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yobaz Ne Demek#Yobaz Kimdir

BAKMADAN GEÇME!