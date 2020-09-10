YLSY nedir? YLSY 2020 kontenjan bilgileri ve başvuru şartları

YLSY başvurusu için beklenen süreç bugün resmen başladı. Resmi Burslu Öğrenciler (REBUS) sistemi üzerinden yapılacak olan başvurulardan 750 öğrenci faydalanabilecek. İşte, YLSY başvurusu hakkında merak edilen detayları ve cevapları

YLSY olarak bilinen MEB'in burs programı nedir?

Ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla 1416 sayılı kanun kapsamında 1929 yılından itibaren lisansüstü öğrenim görmek üzere Bakanlığımızca mecburi hizmete dayalı olarak yurtdışına öğrenci gönderiliyor. Kısaca YLSY (Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme) olarak ifade ettiğimiz bu program kapsamında yurtdışına gönderilen öğrencilerin seçme, yerleştirme, öğrenime başlama, öğrenimlerinin izlenmesi, kurumlara atanmalarına ilişkin tüm iş ve işlemler ilgili mevzuat çerçevesinde Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

- 2020 YLSY kapsamında hangi alanlarda ve toplam kaç kişi yurtdışına gönderilecek?

Bu yıl başta aşı ve ilaç araştırmaları, savunma teknolojileri, siber güvenlik, bilişim, yapay zeka, robotik sistemler, enerji, psikoloji alanları başta olmak üzere 394 farklı alanda 750 öğrenci yurtdışına gönderilecek.

Alanlar hangi kriterlere göre belirleniyor, hangi kurumlar adına öğrenci gönderilecek?

Cumhurbaşkanlığı, TÜBİTAK, YÖK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın katkılarıyla belirlenen ülkemizin ihtiyaç duyduğu önemli ve güncel stratejik alanlarda kontenjanlar belirleniyor. Başta yükseköğretim kurumlarımız olmak üzere Savunma Sanayi Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Nükleer Düzenleme Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı gibi 25 kurum ve 106 üniversite adına yurtdışına öğrenci gönderilecek.

- YLSY bursu kapsamında neler karşılanıyor?

YLSY Bursu kapsamında öğrencilerin aylık burs ödemeleri, okul ödemeleri, eğitimleri için gidiş/dönüş uçak bileti giderleri, kırtasiye giderleri, sağlık giderleri, yabancı dil sınav ücretleri, tez masrafları ile bilimsel etkinliklere katılım amaçlı ulaşım ve konaklama giderleri Bakanlığımızca karşılanıyor.

- 2020 YLSY başvuruları hangi tarihler arasında yapılacak?

Bursiyer adaylarımız 2020 yılı için ilan edilen kontenjanlara, başvuru şartlarını sağlamaları halinde 10-18 Eylül 2020 tarihleri arasında Bakanlığımız REBUS sistemi üzerinden (https://rebus.meb.gov.tr/) başvuru yapabilecekler.

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- Yurtdışı denilince akla ilk olarak yabancı dil yeterliliği geliyor. yurtdışına çıkmadan önce bursiyerleriniz yabancı dil yeterliliklerini nasıl sağlıyor?

Maalesef yurdumuzun dört bir köşesinde adaylarımız aynı şartlarda yabancı dil eğitimi fırsatı yakalayamıyorlar. Fırsat eşitliği sağlamak adına adaylarımızdan başvuru sırasında yabancı dil puanı istenmiyor. Resmi bursiyerliği ilan edilen öğrencilerimizden dil yetersizliği olanlar için yurt içinde 12 aya kadar yurt dışında ise 6 aya kadar yabancı dil eğitimi imkânı veriliyor.

- Bu yıl başvuru koşullarında önceki yıllara göre herhangi bir değişiklik var mı?

Evet, bu yıl bazı düzenlemeler yaptık. Mesela bunlardan birisi bursiyerlerimizin lehine olacak şekilde daha önceki yıllarda doktora için azami yaş şartı 30 iken bu yıl 33’e çıkarıldı. Ayrıca önceki yıllarda başvuru için sadece ALES puanı istenirken bu yıl ALES puanına ek olarak lisans mezuniyet puanı da baz alındı.

YLSY kapsamında kaç farklı ülkede bursiyer bulunuyor?

Şu anda 48 ülkede bursiyerlerimiz öğrenim görüyor. Toplamda 4300 öğrencimiz Milli Eğitim Bakanlığımızın bu önemli bursundan faydalanıyor.

YLSY bursu karşılıksız mı?

Devletimiz bursiyerlerimize dil eğitimi ve yurt dışı eğitimleri için ciddi oranlarda harcama yapıyor. Tek beklentimiz eğitimlerini başarıyla tamamlayarak ülkelerine dönmeleri ve ülkemize fayda sağlamaları. YLSY mecburi hizmet karşılığı olan bir burs programı. Yani eğitim aldıkları sürenin iki katı kadar kurumlarında görev yapmaları gerekiyor.