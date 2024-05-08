YKS’ye hazırlanırken en sık yapılan 10 hata

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3 milyon 36 bin 945 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) bir ay kaldı. 8 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran’da sabah Alan Yeterlilik (AYT), öğleden sonra ise Yabancı Dil Testleri (YDT) uygulanacak. Peki son düzlükte adaylar nelere dikkat etmeli? Sınava kalan bu kritik sürede adayların en çok yaptığı 10 hatayı Eğitim Uzmanı Cihan Yeşilyurt şöyle sıraladı:

1- SADECE TESTE GÖMÜLMEYİN: Üniversiteye hazırlanan adaylar, sınava çok az bir süre kaldığında sadece test çözüyor. Oysa özellikle AYT için konu da çalışmak gerekiyor. Adayların kalan süreyi azımsamamaları ve mutlaka konu da çalışmaları gerekiyor.

2- MEB’İN SORULARINI ÇÖZÜN: Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 12’nci sınıf öğrencilerine vermiş olduğu deneme sınavları ve her dersten TYT-AYT testleri maalesef üniversite adayları tarafından çözülmüyor. YKS başarısı açısından bu testlerin de çözülmesi çok önem taşıyor.

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3- ZAMANI YANLIŞ YÖNETMEYİN: Yapılan yanlışlardan birisi de deneme sınavlarında zaman tutulmaması. Oysa özellikle TYT için zaman yönetimi çok önemli. Çünkü 120 soruyu 165 dakikada yapmak ve uzun paragraf, matematik soruları ile başetmek zamanı da verimli kullanmayı gerektiriyor.

4- TÜM DERSLERE ÇALIŞIN: YKS’de başarıyı arttırmanın bir yolu da toplam neti arttırmaktan geçiyor. Fakat bazı öğrenciler bir derse çalışmayı bırakıyor. Örneğin fizik dersinde çok zorlanıyor ve bu derse hiç çalışmıyor. Dengeli bir ders çalışma programı hazırlayıp her derse gereken önem verilmeli.

5- GEÇMİŞ YIL SORULARINA BAKIN: Sınava çok az bir süre kala geçmiş yılların sorularını çözmeyenler oluyor. Geçmiş yılların soru tarzını görmek, adayların neyle karşılaşacaklarını bilmesi açısından önemli.

6- SOSYAL MEDYADA ZAMAN KAYBETMEYİN: Sosyal medyada çok fazla zaman harcayan, bilgisayar oyunlarıyla vakit kaybeden çok sayıda aday var. YKS’ye kadar süreyi verimli kullanmak adına bilgisayar oyunlarına ve sosyal medyaya ara verilmeli. Gerekirse telefon kullanımı kısıtlanmalı.

7- BİLMEDİĞİNİZ SORUNUN CEVABINI ÖĞRENİN: Bazı üniversite adayları yapamadıkları soruların cevaplarını öğretmenlerine sormuyor. Oysa yapılamayan her soru YKS’de çıkabilecek potansiyel bir soru olabilir. Sınavda benzer bir soru çıkabileceği unutulmamalı.

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8- RİSKLİ SPOR VE AKTİVİTELERDEN KAÇININ: Sınava çok az bir zaman kalmasına karşın bazı adaylar riskli sporlarla uğraşıyor ve sakatlanabiliyor. En azından 1 ay kadar risk almamakta yarar var. Sadece hafif yürüyüş ya da koşu yapılabilir.

9- FAZLA KAHVE İÇMEYİN: Gece uyanık kalmak adına sürekli kahve tüketen, uyku düzeni bozuk adaylar çok fazla. Düzenli beslenme ve uyku düzeninin ayarlanmış olması fiziksel olarak kişilerin daha zinde hissetmesini sağlar, kaygıyı da azaltır.

10- OLUMSUZ DÜŞÜNMEYİN: Bazı adaylar sınavla ilgili sürekli olumsuz düşünüyor. “Bu sene yapamayacağım’’, “Çok eksiğim var’’ gibi düşünceler performansı olumsuz etkiliyor. Adaylar biraz olumlu düşünmeye çalışmalı. “Elimden gelenin en iyisini yapacağım’’ düşüncesi daha motive edici olur.

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BEYNİNİZİ ZİNDE TUTUN

Prof. Dr. Erten Gökçe (Ankara Üniversitesi): “Sınavlara hazırlık sürecinde beynin zinde olması da önemli. Spor yapmak, bulmaca çözmek ve zekâ oyunları oynamak gibi alıştırmalarla beyni zinde tutabilirsiniz. Bu tür etkinlikleri çalışma planınıza dengeli biçimde eklerseniz ders çalışma molalarınızı da verimli değerlendirmiş olursunuz. Sınava az bir zamanın kaldığı bu günler, bütün sürecin en önemli aşamalarından biridir. Bu süreçte sınava odaklanmak yerine çalışmaya odaklanmak daha doğru olacaktır. Çalışma temposunu azaltmak ya da bırakmak yerine daha önceki uygulanan programa bağlı kalarak çalışmayı sürdürmek gerekir.”