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Mardin Kızıltepe ilçesinde ikamet eden Ahmet Cengiz, Yenikent Mahallesi’ndeki Mehmet Akif İnan Ortaokulu’nda kızı Semanur ile aynı okulda sınava girdi.
Ahmet Cengiz, sınavdan iyi bir puan almayı hedeflediklerini ifade ederek, "Ben 1996 yılından beri üniversite sınavına giriyorum. 7 üniversite okudum, 3 üniversite diplomam var, 4'üncü diplomaya da 2 yıl kaldı. Mardin Artuklu Üniversitesi Sanat Tarihi okuyorum.
Kızım da ikinci kez sınava girecek, heyecanlı olduğu için destek olmak için ben de kayıt yaptırdım. En azından biraz heyecanını yener diye kayıt yaptırdım ve çok güzel bir şey de oldu. Aynı okulda aynı katta sınava giriyoruz. Kızım 17’nci salonda, ben 18’nci salonda sınava gireceğiz. Bütün öğrencilere başarılar diliyorum” dedi.
Yüksek Öğretim Sınavı’na (YKS) Avcılar’da bir okulda girmeleri gereken iki aday belirlenen saatte gelemedi. Adaylardan biri demir kapıyı yumrukladıktan sonra tırmanarak üzerinden atlamaya çalıştı.
Merkez Mahallesi’ndeki Abdulkadir Uztürk Ortaokulu’nda sınava girenler yakınları ile vedalaştı. Görevliler kapıların kapanacağı saati belirterek uyarılar yaptı. Saat 10.00’da bina sorumlusunun talimatı ile görevliler kapıyı kapattı. İki dakika sonra gelen iki aday kapalı kapı ile karşılaştı. Veliler ile birlikte demir kapıyı yumruklayan adaylar içeri girmek istedi. Kapının açılmaması üzerine bir kişi yandaki duvardan tırmanarak görevlilerden kapıyı açmasını istedi. Ancak, sonuç alamadı.
Esenyurt’taki Balıkyolu Mahallesi’nden geldiğini belirten adaylardan biri de arkadaşının yardımı ile demir kapıya tırmanarak içeri atlamak istedi. Ancak, bahçedeki polisi görünce atlayamadı. Görevliler belirlenen saatin dışında kimsenin alınmayacağını belirtirken dışarıdaki adayların yakınları zamanında gelen ve geç gelen adaylar konusunda tartışmaya başladı.
Bir kadın içeride 300 aday bulunduğunu, kapının açılmayacağını, kimsenin bağırarak gürültü yapmamasını istedi. İki aday içeri giremeyeceklerini anlayınca uzaklaştı.
Antalya'da sınav heyecanının adresi yine Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi oldu. Sabah erken saatlerde kampüse gelen adaylar, güvenlik kontrollerinden geçerek salonlara alındı. Bazı öğrenciler sınav saatine dakikalar kala koşarak binaya yönelirken, veliler de dışarıda heyecanlı bir bekleyişe geçti.
ÖĞRENCİLER KADAR VELİLER DE TER DÖKTÜ
İletişim Fakültesi'nde çocuklarını sınav binasına kadar uğurlayan velilerden bazıları, kampüs çimlerinde uzun saatler sürecek sınav için hazırlıklı geldi. Yanlarında katlanır sandalye, masa ve demliği bulunan veliler, gölgede çocuklarını beklerken sohbet etti. Sınav stresini örgü örerek atlatmaya çalışan bir annenin görüntüsü ise dikkat çekti. Trafikte görevli bir polis memuru kızına uzun süre sarılıp onu dua ve öperek sınava uğurladı.
KULAĞINDAKİ TAKI HAYALLERİNİ YARIM BIRAKTI
Eğitim Fakültesi önünde sınava son dakika kala hareketli anlar yaşandı. Bazı adaylar son dakikalarda içeriye girerken, bazıları ise taktıkları küpe, kolye, bileklik gibi takılar yüzünden sorun yaşadı. Sınan saatinde gelmesine rağmen kapıda takıları yüzünden engelle karşılaşan genç kız, takılarının bir kısmını çıkardı ancak kulağındakini çıkartamayınca nedeniyle içeriye alınmadı.
Takıyı çıkarmak için yardımına diğer velilerin koştuğu genç kız, uzun uğraş verilse de takısından bir türlü kurtulamayınca sınava giriş süresini doldurarak içeriye giremedi. Kapıların kapanmasının ardından genç kız büyük üzüntü yaşarken, bazı veliler de duruma tepki gösterdi.
Yine sınava son dakika kalan adaylardan bir genç de saniyelerle sınavı kaçırdı. Kapı tam kapandığında gelen genç, içeri alınmayacağı söylenince geri dönmek zorunda kaldı.
Genç kıza yardımcı olan velilerden Merve Mavi, oğlunu sınava soktuğunu ve sınava dakikalar kala genç kızın yaşadığı soruna üzüldüğünü dile getirerek "Çok üzüldük. Aslında sınav belgesinde de yazıyordu. Demek ki strese girmiş, heyecan yapmış, öylece çıkmak zorunda kaldı ama içeride de yardımcı olabilirlerdi. Kulağında takı vardı. Yazık bütün emekleri boşa gitti. Çok isterdim girmesini ama şansı yokmuş" dedi.
Konya’da, Temel Yeterlilik Sınavı'na (TYT) geç kalan bazı öğrenciler son 1 dakika kala yetişirken, kapıların kapanmasına yetişemeyen bazı öğrenciler ise gözyaşları içinde geri evlerine döndü.
İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Türkiye genelinde olduğu gibi Konya’da da saat 10.15 itibariyle başladı.
Konya’da farklı liselerde sınav öncesi okul kapısına gelen öğrenciler tek tek kontrol edilerek sınıflara alındı. Sınav salonlarına girişlerin sona erdiği saat 10.00’a saniyeler kala bazı adaylar koşarak okul kapısına yetişti.
Kapıların kapanmasına yetişemeyen bazı öğrenciler ise gözyaşları içinde geri evlerine döndü.
Gaziantep’te Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalan bir öğrenci içeri alınmadı. İçeri alınmayan adayın hiçbir tepki vermemesi ise dikkat çekti.
Zorlu sınav maratonu, Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep’te de başladı.
Kent genelinde trafikte uzun araç kuyrukları oluşurken, özellikle Şehitkamil ilçesindeki Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi önünde toplanan veli ve öğrenciler sınav heyecanını yaşadı. Sınava son dakikalarda yetişen adaylar kapılar kapanmadan içeri alınırken, saat 10.00 itibarıyla okulun kapıları kapatıldı. Kapıların kapatılmasının ardından gelen bir öğrenci ise sınav salonuna alınmadı. İçeri alınmayan adayın hiçbir tepki vermemesi ise dikkat çekti.
Sınava girecek olan öğrenci Büşra Oktan, "Geçen sene de girdim. Bu sene de tekrar gireceğim. Fakat çok çalışmadım. Açıkçası yine yapabileceğimi düşünüyorum. Hedefim hukuk okumak. Psikoloji de olabilir. Her şeyin sonu değil. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum" dedi.
Sınava girecek bir öğrencinin velisi Gülcan Oktan, "Stresliyim, heyecanlıyım. 1 haftadır uyuyamıyorum. Herkesin hakkında hayırlısı olsun. Umarım kızım istediği üniversiteyi kazanır" diye konuştu.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde YKS'ye girecek olan öğrenciler ter döktü. Kimliğini yolda düşüren gencin imdadına Yunus polis ekipleri yetişirken, başka bir aday son dakikada girdiği okula kimliğini unuttuğu için alınmadı. O anlar kameraya yansıdı.
YKS adayı İlayda Pehlivan, sınav merkezi olan Küçükçalık Anadolu lisesine giderken yolda kimliğini düşürdü. Heyecanlı genç kız, okul önündeki Yunus polis ekiplerinden yardım istedi.
Yunus ekiplerinin motosikletine bindirilen genç, yeni kimlik çıkarmak için Nüfus Müdürlüğüne götürüldü. O sırada bir vatandaş yolda bulduğu kimliği, okul görevlisine teslim etti.
Yapılan incelemede kimliğin genç kıza ait olduğu tespit edilince, telsiz yardımıyla Nüfus Müdürlüğünde olan polis ekiplerine haber verildi. Ekipler, genç kızı hızla ve dikkatli şekilde sınav merkezine getirdi. Genç kız sınav merkezine son dakikada yetişti.
Başka bir erkek öğrenci ise, sınav merkezine son dakikada koşarak yetişti. Yapılan incelemede kimliğini unutan genç, merkezden çıkarıldı. Sınava geç kalan genç, umudunu yitirerek evinin yolunu tuttu.
Muğla'da gerçekleştirilen Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınavına dakikalar kala bazı adaylar, çeşitli sebeplerle sınav salonlarına ulaşmakta zorlandı. Trafik yoğunluğu, yanlış sınav yeri bilgisi veya geç kalma gibi nedenlerle zor anlar yaşayan adayların imdadına ise Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve asayiş ekipleri yetişti.
Kent genelinde sınav günü özel olarak görevlendirilen ekipler, sınav merkezlerinin bulunduğu güzergâhlarda görev alarak hem trafik akışını sağladı hem de sınava geç kalma riski bulunan öğrencileri hızla sınav yerlerine ulaştırdı.
Menteşe'de devriye gezen polis ekiplerinin desteğiyle zamanla yarıştı. Adaylardan kimileri otobüsten yanlış durakta inmesi nedeniyle zor durumda kalırken, kimileri ise sınav yerini karıştırdı. Tüm bu durumlarda, öğrenciler resmi polis araçlarıyla en kısa sürede sınav salonlarına yetiştirildi.
Görüntülere yansıyan olaylarda, öğrencilerin panik ve heyecanla polis araçlarından indiği emniyet ekiplerinin ise sakinleştirici bir tutumla destek sunduğu gözlemlendi. Polislerin hızlı refleksi sayesinde öğrenciler sınava son dakikada da olsa yetişti.
Ordu'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna yetişmek isteyenler, kapının kapanmasına saniyeler kala içeriye girebildi.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu saat 10.15'te başladı. 165 dakika sürecek olan sınav için öğrenciler erken saatlerden itibaren sınava girecekleri okul önlerine velileri ve yakınları ile geldi.
Toplamda 10 bin 268 adayın başvurduğu sınav için emniyet güçleri de güvenlik önlemleri aldı. Okullarda, son saniyede salona girmek isteyen öğrenciler koşarak sınava yetişti.
Adaylar, sınavın başlaması ile salonda ter dökerken, aileleri ise okul çevresinde ve sahilde Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.
Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da büyük YKS heyecanı yaşandı. Bazı noktalarda velilerin ve öğrencilerin yoğunluğu yüzünden trafikte zor anlar yaşandı. Trafik polisleri ve belediye otobüs şoförleri canla başla çalıştı.
Tıkanan trafikte bir belediye otobüs şoförü öğrenciler geç kalmasın diye otobüsü okulun önüne kadar sürdü. Kapılar kapanmıştı. Otobüs şoförü "trafik vardı, benim yüzümden geciktiler" deyip bir dakika geç kalan öğrencilerin imdadına yetişti.
Öğretmenler ikna olup kapıyı açınca okul kapısında bekleyen yüzlerce veli otobüs şoförünü alkış yağmuruna tuttular. Bazı veliler de gözyaşlarını tutamadı.
Merkez Yıldırım ilçesinde bir çok okulda heyecan doruktaydı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin otobüsüne binen gençler sınavın 10.15'te olduğunu düşünüyorlardı. Ancak kapılar 9.45'te kapanacak ve yolda da araçla gelen velilerin oluşturduğu trafik vardı.
45 yaşındaki belediye otobüs şoförü Ömer Şenen hiç vakit kaybetmeden hızlıca tıkanan trafikte yol alıp öğrencileri son dakika da olsa Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kapısına kadar getirdi. Ancak kapı bir dakika önce kapanmıştı. Otobüs şoförü Ömer Şenen aracını bırakıp hemen okulun kapısına gitti.
Öğretmenlere rica ederek, "Benim yüzümden geç kaldılar. Trafik çok yoğundu" diye konuştu. Öğretmenler de çok geçmediği için kapıyı açınca 4-5 öğrenci sınava katıldı.
O esnada kapıda bekleyen yüzlerce veli de Ömer Şenen'i alkışladılar. Bazı velilerin de duygulanıp gözyaşı döktüğü dikkat çekti. Ömer Şenen görevini yaptığını belirterek, öğrencilerin geleceği için önemli bir adım attığı için mutlu olduğunu dile getirdi.
Sınava geç kalan iki öğrenci, Elazığ Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü tarafından sağlanan araçlarla sınav merkezlerine zamanında ulaştırıldı.
Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Binlerce öğrenci sınav heyecanı yaşarken, Elazığ Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü sınav günü önemli bir sorumluluğu yerine getirdi.
Sınava geç kalan bazı öğrenciler, Elazığ Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü Hareket Amirliği tarafından sağlanan özel araçlarla sınav merkezlerine ulaştırıldı. Hareket amiri ve memurların yönlendirmesiyle iki öğrenci, belediyeye ait araçlarla zamanında okullarına götürülerek sınava katılmaları sağlandı.
Bursa'da babasının aracıyla YKS sınavına giderken yolda kalan genç kız gözyaşlarına boğuldu.
İzmir yolu üzerinde ailenin bulunduğu araç arızalandı. Polisler önce aracı iterek yol kenarına aldı. Araçtan inen üniversiteli adayı genç kız geç kaldığı için gözyaşlarına boğuldu. Trafik ekipleri genç kızı ve ailesini sınava gireceği okula araçlarıyla yetiştirdi.
Alınan bilgiye göre, olay İzmir Yolu Timsah Arena stadyumu önünde yaşandı. Acemler'den İzmir yönüne giden ailenin aracı arıza yaptı. Polisler aracı iterek yo kenarına taşıdı. Araçtan inen üniversite sınavına girecek genç kız gözyaşlarına boğuldu.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri genç kızı teselli edip "seni yetiştireceğiz" dediler. Resmi trafik ekibine alınan aile hemen okula yetiştirildi. Bursa Polisi bu hareketle de bir kez daha gönüllere girmiş oldu.
Bursa’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girmek isteyen bir aday, sınav yerini karıştırınca panik dolu anlar yaşadı. Yan yana olan okullar arasında koşan heyecanlı öğrenciye çevredeki vatandaşlar yardımcı oldu. Sınav binasına tam 1 dakika kala yetişen adayın yaşadığı panik, saniye saniye kaydedildi.
Olay, Osmangazi ilçesinde bulunan Cumhuriyet Anadolu Lisesi önünde meydana geldi.
Sabah saatlerinde sınava girmek için gelen bir aday, giriş belgesindeki okulu yanlış anlayarak farklı bir binaya yöneldi. Sınavın başlamasına dakikalar kala yanlış yerde olduğunu fark eden öğrenci panikledi.Yanlış okuldan koşarak ayrılan öğrenciye çevredeki vatandaşlar ve veliler doğru yönü gösterdi. Cumhuriyet Anadolu Lisesi’ne yönelen genç, sınavın başlamasına sadece 1 dakika kala sınav binasına ulaştı. O anlar, olay yerinde bulunan basın görevlisi tarafından kaydedildi.
Nefes nefese sınava yetişen aday, son anda içeri alınırken çevredekiler de rahat bir nefes aldı. Yaşanan olay, sınav stresine zaman baskısının nasıl eklendiğini gözlerönüneserdi.
Edirne'de yaşayan, 2 üniversite mezunu "filozof hurdacı" 81 yaşındaki Şevki Kılıç, gençlere eğitimin her yaşta mümkün olduğunu göstermek ve bilgilerini test etmek için bu yıl 8. kez üniversite sınavına girdi.Emekli olduktan sonra hurdacılık yaparak evini geçindiren Kılıç, Trakya ve Anadolu üniversitelerinin Tarih bölümünden mezun oldu, önceki yıl ise Arkeoloji bölümünü kazandı.Arkeoloji bölümüne çeşitli nedenlerden dolayı devam edemeyen Kılıç, okuma azmini bu yıl da sürdürdü.
Gençlere örnek olmak için bir kez daha sınavda ter döken Kılıç, bastonundan güç alarak geldiği Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi'nde YKS'ye girdi.
Sınava girmeden önce kendisiyle sohbet eden gençlerle tecrübelerini paylaşan Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, YKS'ye giren en yaşlı adayın kendisinin olduğunu ve 8. kez üniversite sınavında ter dökeceğini söyledi.
Üniversite kazanmak gibi bir hedefinin olmadığını anlatan Kılıç, şunları kaydetti:
Önceki yıllarda 2 kez tarih bölümünü bitirdim. Tavşan atlet olarak giriyorum sınava öğrencilere örnek olmak istiyorum. ÖSYM Başkanı'nın bahsettiği 81 yaşındaki aday benim. Sağlığım el verdiği sürece sınava girmek istiyorum. Bir de YKS'ye girecek en küçük 15 yaşındaki gençle tanışmak isterdim. Bu yıl puanım yüksek olsa dahi hiçbir tercih yapmayacağım. Başka bir uğraş alanım var Osmanlıcadan çeviri yapıyorum ve bu yıl kitabımı çıkarmak istiyorum."Sınava giren gençlerden Kerem Abbasoğlu, Şevki Kılıç'ın gençlere örnek olduğunu ifade etti.Kılıç'ı gördüklerinde motivasyonlarının arttığını anlatan Abbasoğlu, "Şevki amca bizi cesaretlendirdi. Ne olursa olsun hedefimin peşinden koşacağım." dedi.Azat Birgül de heyecanlı olduklarını ancak Şevki Kılıç'ı gördükten sonra heyecanlarının yatıştığını söyledi.Birgül, Kılıç'ın okumanın yaşının olmadığını herkese gösterdiğini kaydetti.