YKS’de son 2 hafta uyarıları

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Sınavda 8 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda da Yabancı Dil Testleri (YDT) uygulanacak. YKS’ye sayılı günler kala Eğitim Uzmanı Cihan Yeşilyurt, şu uyarılarda bulundu:

- KONU TEKRARI YAPIN: Adayların daha önce öğrendikleri konuların tekrarlarını yapmaları gerekir. Deneme sınavı çözmeye devam edilmeli ve zaman tutmaya özen gösterilmeli. Adaylar çözemedikleri soruların cevaplarını mutlaka öğretmenlerinden destek alarak öğrenmeli.

- SINAVA GİRECEĞİNİZ OKULU GÖRÜN: Stres azaltacağı için gün içinde 30-35 dakika ayırarak bedensel egzersiz yapmaya çalışmak çok önemli. Son hafta adaylar mutlaka sınava girecekleri okulu gidip görmeli.

- YETERSİZ HİSSETMEYİN: Adaylar, çalışmalarının yetersiz olduğu ve konuları tamamlayamayacağı hissine kapılıp yüksek düzeyde kaygı yaşamaya başlayabilirler. Psikolojik olarak da kendini sınava hazırlamak gerekir.

POZİTİF DÜŞÜN

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Yeşilyurt adayların psikolojilerini güçlendirmeleri için şu öneriler de bulundu:

- Pozitif düşünün ve kaygılardan uzak kalın.

- Yakın çevrenizle moral bozucu tartışmalardan uzak durun.

- Sınavı ölüm kalım meselesi olarak görmeyin.

- ‘Ben bunu yapamam’, ‘Sınavlarda hiçbir zaman başarılı olamadım’ gibi düşünceleri bir kenara bırakın.

DÜZENLİ UYU SAĞLIKLI BESLEN

Prof. Dr. Erten Gökçe- Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı: “Sınava yaklaşırken çok erken ya da çok geç yatmak doğru değil. Yeterli uykuyu alamayan kişiler okuduğunu anlama konusunda güçlük çeker, soruları tekrar tekrar okumaya ihtiyaç duyar. Bu da zaman kaybına yol açar ve sınav süresinin etkili kullanılamamasına neden olur. Sınava az bir zaman kala beslenmeye dikkat etmek de önemli. Daha önceki beslenme düzenimize uygun besinler tüketmek iyi olacaktır. Sınav öncesinde ağır yemekler yemek kadar hiçbir şey yememek de metabolizmamızın düzenini olumsuz etkileyebilir.”