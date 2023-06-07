YKS’de son 10 gün uyarıları... Pozitif bak deneme çöz tekrar yap

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YAPILMASI GEREKENLER

Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt:

- Geçmiş yılların çıkmış YKS sorularını mutlaka çözün.

- Sık sık deneme sınavları yapın. Deneme sınavı uygulamalarında zamana özen gösterin.

- Son haftaya kadar yeni konu öğrenilmeye devam edilebilir. Ancak son hafta sadece tekrar yapılmalı, deneme sınavı çözülmeli.

- Deneme sınavlarından sonra hatırlamakta güçlük çektiğiniz konulara göz atın.

- Çözemediğiniz soruların cevaplarını mutlaka öğrenin. Öğretmenlerinizden destek almaya çalışın.

- Başarılı olmak için öncelikle pozitif düşünün. Sınavı ölüm kalım meselesi veya ciddi bir varoluş meselesi olarak görmeyin.

- “Ben bunu yapamam”, “Sınavlarda hiçbir zaman başarılı olamadım” gibi düşünceleri bir kenara bırakın.

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- Moral bozucu tartışmalardan uzak durun. Daha rahat olacağınız ortamları tercih edin.

- Gün içerisinde düzenli olarak 30-35 dakika bedensel egzersizlere yer verin.

- Sağlığınıza özellikle beslenme ve uykunuza özen gösterin. Düzenli beslenme ve uyku düzeninin ayarlanmış olması kaygınızı azaltacak, dik-kat düzeyinizin yüksek olmasına yardımcı olacaktır.

- Sınava gireceğiniz okulu son hafta mutlaka gidip görün.

YAPILMAMASI GEREKENLER

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Uslu:

- Sınava az bir süre kala risk yaratabilecek davranışlardan kaçının. Motosiklete binmek, tehlikeli sporlar yapmak gibi eylemlerden uzak du-run.

- İçinde ne olduğunuzu bilmediğiniz ve daha önce denemediğiniz yeni besinler denemeyin. Yediklerinize ve içtiklerinize dikkat edin. Dengeli ve sağlıklı beslenmeyi tercih edin.

- Tablet başında çok vakit geçirmeyin. Vücudun hormonal dengesi açısından düzenli spor yapın. Doğada yapılabilecek bir saatlik bir yürüyüş bile faydalı.

- Ailelere de büyük görev düşüyor. Aileler daha fazla stres yapıyor. Ailelerin de kendilerini kontrol etmesi lazım.

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- Kontrolü, stresli bir ruh haline bırakmayın. En önemli konu stresinizi kontrol altında tutabilmek.

NEFES EGZERSİZİ

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlkay Demir:

“Herkesin stili, stres düzeyi, çalışma temposu farklı. Son günlerde kafanızı çok karıştırmayın ya da çok çalışmayın deniliyor. Tabii ki şu anda sıfırdan bir şeylere başlamak mümkün değil. Ancak bazen de tekrar etmek özgüveni artırabilir. Öneriler herkes için aynı şekilde geçerli olmayabilir. Bazıları için bilmediği yeni şeyleri fark etmek stres nedeni olabilir. Bazıları için de son ana kadar konuları tekrar etmek zihnin netleşmesini sağlar. Herkes doğruları için kendini iyi analiz etmeli.

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ORTAK ÖNERİ UYKU DÜZENİ

Diğer yandan herkes için ortak öneri uyku düzenine dikkat edilmesi. Son günlerde stres arttıkça uykusuzluk sorunu ortaya çıkabilir. Uykudan bir saat önce telefon, tablet azaltılmalı. Küçük nefes egzersizleri de uykuya iyi gelebilir. İyi bir uyku için gerekli her şey yapılmalı. Stres seviyesi yüksekse meditatif egzersizler yapılabilir. Sınav sırasında da kafanızın karıştığını hissederseniz, nefes egzersizi ile sakinleşebilirsiniz. Bir de son günlerde aile ile vakit geçirmek ve sevilen şeylerin yapılması da çok önemli.”