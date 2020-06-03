YKS başvuru ücreti nasıl ödenir? ÖSYM Başkanı Aygün’den YKS açıklaması
YKS başvuruları ile ilgili ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklama yaptı. Başkan Aygün açıklamasında, 'YKS’ye başvuru/geç başvuru süreleri içinde AİS kaydını yapan ancak sınav ücreti ödeme sisteminde hatalı/eksik işlem yapmaları nedeniyle ödeme işlemlerini tamamlamayan adaylara, 4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlama imkanı sağlanmıştır.' dedi. Peki YKS başvuru ücreti nasıl ödenir?
YKS 2020 yılında da heyecanla bekleniliyor. YKS başvurularını tamamlayan adaylar heyecanla sınav tarihini bekliyorlar. ÖSYM Başkanı Halis Aygün son dakika açıklamasında, 'YKS’ye başvuru/geç başvuru süreleri içinde AİS kaydını yapan ancak sınav ücreti ödeme sisteminde hatalı/eksik işlem yapmaları nedeniyle ödeme işlemlerini tamamlamayan adaylara, 4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlama imkanı sağlanmıştır.' dedi.
ÖSYM BAŞKANI AYGÜN’DEN YKS AÇIKLAMASI
ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasında, “YKS’ye başvuru/geç başvuru süreleri içinde AİS kaydını yapan ancak sınav ücreti ödeme sisteminde hatalı/eksik işlem yapmaları nedeniyle ödeme işlemlerini tamamlamayan adaylara, 4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlama imkanı sağlanmıştır. 4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlayan adaylar 2020-YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavına girebileceklerdir.” dedi.
YKS BAŞVURU ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?
4 Haziran 2020 tarihinde saat 09.00’dan saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER”alanından sınav ücretini ödemesi yapılabilecek.
YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
YKS başvuru ücreti (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) 70 TL olarak açıklanmıştı. Geç başvuru ücreti ise (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) 105,00 TL’dir.
2019-TYT Puanı 200 ve Üzeri Olan ve Bu Puanını 2020-YKS’nin Hiçbir Oturumuna Girmeden, 2020-YKS’de Merkezi Yerleştirmede veya Özel Yetenek Sınavıyla Yerleştirmede Kullanmak İsteyen Adaylar İçin 2020-YKS Başvuru Ücreti: 20,00 TL/Geç Başvuru Günü Başvuru Ücreti: 30,00 TL'dir.
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