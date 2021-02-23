YKS başvuru ücreti nasıl yatırılır? YKS para yatırma işlemi devam ediyor

YKS başvuru ücreti ödeme işlemi ile ilgili araştırmalar hızlandı. YKS başvuruları 4 Şubat ve 2 Mart tarihleri aralığında yapılıyor. Adayların sınav ücretini de kılavuz içerisinde belirtilen şekillerde yatırmaları gerekiyor. Sadece TYT’ye girecek adaylar 90,00 TL diğer adaylar ise her bir oturum için 90 TL daha ödeme yapacaklar.

YKS ÜCRETİ NE KADAR?

YKS başvuru ücreti her bir oturum için 90,00 TL olarak açıklandı. Adaylar sınav ücreti olarak;

Sadece TYT’ye girecek adaylar 90,00 TL,

TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 180,00 TL,

TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 270,00 TL yatıracaklardır.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ YATIRMA İŞLEMLERİ

2021-YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabileceklerdir.

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Ücret, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.