YKS başvuru işlemi nasıl yapılır? Kimler YKS'ye başvuru yapabilir?

YKS başvurusu nasıl yapılır sorusu, milyonlarca adayın beklediği üniversite sınavı başvurularının başlamasıyla beraber yanıtı en fazla araştırılan konulardan oldu. YKS başvurularını ÖSYM'nin belirlediği tarihlerde yapacak olan vatandaşlar için 2020 YKS sıkça sorulan sorular yayımlandı. Adayların kafasında oluşan soru işaretleri kılavuz bilgilerinde yanıt bulacak. Peki, YKS başvurusu nereden yapılır? İşte, detaylar.

YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvuru, bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr adresinden) veya ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden yapılabilir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) bireysel olarak başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adayların, ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden başvuru yapmaları gerekiyor.

Başvuru merkezlerinin adresleri, ÖSYM’nin //www.osym.gov.tr internet adresinde “2020-YKS: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri” içinde yer alıyor.

2020 YKS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

KİMLER YKS'YE BAŞVURU YAPABİLİR?

Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilir.

Başvuru merkezine giderken adayın yanında bulundurması gereken belgeler neler?

Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş 2020-YKS Aday Başvuru Formu ile Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı gerekiyor. (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;

- Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar,

- Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı,

- T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan 'fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu' veya 'fotoğraflı, barkodlu-karekodlu' Geçici Kimlik Belgesi’nin geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)

Sınav ücretleri nasıl yatırılacak?

YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı-banka kartıyla süresi içinde yatıracaklar.