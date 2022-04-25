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Yine sağlık çalışanlarına saldırı! Ortalık savaş alanına döndü

#Hastane#Sağlık Çalışanı#Diyarbakır
Yine sağlık çalışanlarına saldırı Ortalık savaş alanına döndü

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Halis Toprak Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde hasta yakını, görevli hekim ve sağlık çalışanlarına saldırdı. Saldırı sırasında hasta yakının görevli polisin belinden almak istediği tabanca ateş aldı. Kurşunların ambulans ve hastaneye isabet etiği görülürken, yaşanan saldırı ölen ya da yaralanan olmadığı saldırıda hastane savaş alanına döndü.

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Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Halis Toprak Devlet Hastanesi acil servisine elektrik çarpması sonucu ölü olarak getirilen Cüney Yaruk (31) isimli hastanın yakınları acil serviste görevli hekim ve sağlık çalışanlarına önce sözlü ardından da fiziki olarak saldırdı.

Yaşanan arbede sırasında ölen hastanın bir yakını polisin belinden silahını almaya çalıştı. Çıkan arbede sırasında ateş alan tabancadan çıkan mermi duvarı delerken, sağlık çalışanları da kapı önüne koydukları sedyelerle kendilerini korumaya çalıştı. Hastayı getiren ambulansın camları da kırılırken, kimsenin yaralanmadığı olaya karışan bazı hasta yakınları gözaltına alındı.

Yine sağlık çalışanlarına saldırı Ortalık savaş alanına döndü

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Ölen hasta otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, bazı sendika yöneticileri ile sağlık çalışanları olaya ait fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak duruma tepki gösterdi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Hekim-Sen, “Lice Devlet Hastanesi'nde hasta yakınları tarafından ateş açılmış, şans eseri yaralanan olmamıştır. Temsilcimiz ile iletişime geçen hukuk birimimiz gerekli desteği vereceğini iletmiştir. Bu sefer şans eseri kimse zarar görmedi peki ya gelecek sefer?” ifadelerini kullandı.

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#Hastane#Sağlık Çalışanı#Diyarbakır

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