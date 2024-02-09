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Yine maden yine gözyaşı

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#Zonguldak#Maden#Göçük
Yine maden yine gözyaşı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2024 07:00

Akkurt Madencilik’e ait maden ocağında göçük meydana geldi. Mahsur kalan 2 işçiden Murat Çetinkaya yaşamını yitirdi, Erdem Yıldız sağ kurtarıldı.

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Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde Akkurt Madencilik’e ait maden ocağında önceki gün 21.00 sıralarında göçük meydana geldi. İşçiler Murat Çetinkaya (45) ve Erdem Yıldız maden ocağında mahsur kaldı. Bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla Yıldız sağ kurtarıldı. Çetinkaya’yı kurtarmak için ekipler çalışmalarını sürdürürken, madenci yakınları da bölgeye koştu.

EMEKLİLİĞİNE 20 GÜN KALMIŞTI

Dün 02.00 sıralarında, olaydan 5 saat sonra Çetinkaya’nın cansız bedenine ulaşıldı. Çetinkaya’nın ailesi gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi. Üç çocuk babası madenci Murat Çetinkaya için ikindi vaktinde cenaze töreni düzenlendi. Diğer iki kardeşinin de madenci olduğu öğrenilen Murat Çetinkaya’nın Bolu ve Zonguldak’ta 13 yıl madenci olarak çalıştığı belirtildi. Çetinkaya’nın emekliliğine 20 gün kaldığı öğrenildi. 

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#Zonguldak#Maden#Göçük

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