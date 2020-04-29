Yine korona partisi! Şarkıcı Yusuf Gültekin de katılmış

İstanbul’da Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gece Bağlar Mahallesi, Yalçın Koreş Caddesi’nde bulunan bir site içerisindeki dairede parti yaparak salgın tedbirlerine uymayan ve çevreyi rahatsız eden kişilerin olduğuna yönelik ihbar aldı. Baskın düzenleyen ekipler, şarkıcı Yusuf Gültekin (36) model Ender Ataç (31), kardeşi Önder Ataç (31), Hüsna E. (26), Merve B. (25), Mustafa Ş. (28), Berkay D. (25), Fatih A. (37), Halil İbrahim B. (33) ve Çağatay Ç.’yi (25) gözaltına aldı.

Polis grubun bir internet uygulaması üzerinden organize olduğunu ve sosyal medya hesabından canlı yayın yaptıklarını tespit etti. 10 kişiye, Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi uyarınca 3 bin 180’er TL idari para cezası kesildi. Şüphelilere sevk edildikleri mahkemede ise, 2’şer ay konutu terk etmemek suretiyle adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

İNTERNETTEN HABERLEŞİP BULUŞMUŞLAR

Partiye katılıp koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan gruptan Berkay D., o anları sosyal medya hesabından böyle paylaştı. Berkay D. canlı yayın videosunda evdekilerin ‘Bigo’ adlı program üzerinden tanıştıklarını söyledi.

HÜRRİYET DUYURMUŞTU

Hürriyet karantina dönemlerinde evlerde yapılan korona partilerini gündeme getirmiş, manşetten duyurmuştu. Duyarsız kişilerin tüm uyarıları hiçe sayararak ev organizasyonlarına devam etmesi ‘pes’ dedirtti.