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Yine kadın cinayeti! Ülkücü yönetici eski eşi tarafından katledildi

#Kadın Cinayeti#Aylin Hayriye Alkutay#Ülkü Ocakları
Yine kadın cinayeti Ülkücü yönetici eski eşi tarafından katledildi

Antalya'nın Döşemealtı İlçesinde Aylin Hayriye Alkutay, güvenlik görevlisi olan eski eşi Mustafa Ayata tarafından kurusıkıdan bozma tabancayla katledildi. Döşemealtı Ülkü Ocakları yöneticisi olduğu öğrenilen Alkutay'ın ailesiyle birlikte yaşadığı evde gerçekleşen saldırıda iki kardeşi de yaralandı. İşte korkunç cinayetin detayları...

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Kanlı olay, saat 22.00 sıralarında Döşemealtı ilçesine bağlı Çıplaklı Mahallesi'nde, Toplu Konut İdaresi yerleşkesi CY 12 blokta meydana geldi.

İddiaya göre, eski eşinin, ailesiyle birlikte yaşadığı eve gelen Mustafa Ayata ile Aylin Hayriye Alkutay arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği kurusıkıdan bozma tabancayı çıkaran Mustafa Ayata, eski eşine ateş etti.

Aylin Hayriye Alkutay olay yerinde hayatını kaybederken, talihsiz kadının kardeşleri Murat Alkutay ile Ahmet Emre Alkutay ise yaralandı.

Yine kadın cinayeti Ülkücü yönetici eski eşi tarafından katledildi

Saldırı sonrası olay yerinden kaçan Mustafa Ayata, suç aleti silahla birlikte polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Alkutay'ın cenazesi morga kaldırılırken, yaralı kardeşleri de hastaneye götürüldü.

Döşemealtı Ülkü Ocakları yöneticisi olduğu öğrenilen Aylin Hayriye Alkutay’ın 2 yaşında bir erkek ve 4 yaşında bir kız çocuğu olduğu kaydedildi. Mustafa Ayata'nın ise Bursa’da bir konut sitesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

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MHP'DEN VE ÜLKÜ OCAKLARINDAN AÇIKLAMA

MHP'den yapılan açıklamada "Eski eşinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Döşemealtı Ülkü Ocakları yöneticisi Aylin Alkutay'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." denildi.

Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bugün aldığımız kahredici bir haberde, Ülkü Ocakları Antalya-Döşemealtı yöneticimiz Hayriye Aylin Alkutay kardeşimizin eski eşi olan cani tarafından maalesef hayattan koparıldığını öğrendik. Gencecik bir kadının daha yaşam hakkı elinden alınmış, yüce Allah’ın bir emanetine daha hıyanet edilmiş, bir gül daha dalından koparılmıştır. Genç kardeşimizin, teşkilatımızın da bir mensubu olması acımızı daha da katlamıştır. Psikopatlara, cani ruhlulara, eli kanlı canavarlara, gözü dönmüş manyaklara hak ettikleri cezalar verilmeli, günyüzü gösterilmemelidir. Gerekçesi ne olursa olsun insan hayatına kast eden caniler cezalandırılmadan bizlere rahat uyku olmayacaktır. Bu alçakça gerçekleştirilen olay bizi derinden üzmüştür. Bu vesileyle hayatını kaybeden kardeşimiz Hayriye Aylin Alkutay’a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" 

 

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