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Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 15.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Yine kadın cinayeti

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Yine kadın cinayeti
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İstanbul Kağıthane’de yaşayan Moğol Enkhmunkh Erdene Batsukh’a (40), önceki gün arkadaşları ulaşamadı.

Eve giden arkadaşları, Batsukh’u yerde kanlar içinde buldu. Bıçaklanarak öldürülmüştü. Polis ekipleri, cinayeti aydınlatmak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, eve son olarak yine Moğol olan erkek arkadaşı Tsogtbaatar Garamsenge’nin geldiği belirlendi. Önceki gece 03.00’te evden çıktığının belirlenmesi üzerine harekete geçen ekipler Garamsenge’yi Kağıthane’de gözaltına aldı. Garamsenge, sorgulanmak üzere Emniyet’e götürülürken, ifadesinde, “Aramızda kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Çok öfkelendim. Elime geçirdiğim bıçakla bıçakladım ve evden çıktım” dediği öne sürüldü. Garamsenge, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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