Yine İngiliz, yine Tophane

Olay, Tophane Karabaş Caddesi’nde dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Önceki akşam McDowall, arkadaşları Estee Mun B. ve Raul M. ile Tophane’de pansiyona yerleşti. İddiaya göre pansiyon önünde arkadaşları ile tartışan McDowall, daha sonra odasına çıktı. Yaşanan tartışma odada da devam etti. Bir süre sonra pencereye çıkan McDowall, İngilizce yardım çığlıkları attı. Pencereden yan pencereye geçmeye çalıştığı sırada da yere düştü. McDowall olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın tanıklarından Mehmet Şanlı, McDowall’ın elinde içki şişesi de olduğunu söyleyerek, “Yarı çıplak, bir ayağı dışarıda bir ayağı odada, elinde de alkol şişesi vardı” dedi. Bu arada olay anı cep telefonu ile de görüntülendi. Olayla ilgili Estee Mun B. ve Raul M.’nin ifadeleri alındı.

Görüntülerde McDowall’ın pencereden pencereye geçmeye çalışırken düştüğü görülüyor.