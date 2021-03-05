Ali KADI/DHA
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Yine eski koca
NİĞDE’nin Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi’nde dün sabah, Mehmet Karakaya (47) ile yürürken karşılaştığı eski eşi Halime Türkaslan (43) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Karakaya, Türkaslan’ı bıçaklayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Halime Türkaslan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, Karakaya’yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen Mehmet Karakaya, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.