Yine Esenyurt yine olay... İşyerleri kurşunlandı  

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İstanbul Esenyurt Piri Reis Mahallesi 2064. Sokak’ta dün sabaha karşı 04.20 sıralarında, sitedeki dükkânların önünde bir süre oyalanan iki şüpheli, daha sonra yanlarında getirdikleri silahla dükkânlara ateş etmeye başladı. Ateş açılan dükkânların duvarlarına 4 kurşun isabet etti. Şüpheliler olay yerinden hızla kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, motosikletli iki şüphelinin dükkânlara ateş ettiği anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Esenyurt’un Koza Mahallesi’nde ise önceki gün saat 15.00 sıralarında bir kuaför salonuna silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler yaptıkları çalışmalarda, şüphelinin M.B.T. isimli bir kişi olduğunu belirledi. İncelemelerini derinleştiren polis, M.B.T.’nin işyerinin eski sahibi T.B. ve işyeri çalışanı M.A.G. ile aralarında husumet olduğunu, şüphelinin silahlı saldırıyı bu yüzden gerçekleştirdiğini belirledi. M.B.T., ekiplerce gözaltına alındı. M.B.T.’nin saldırısı çevredeki bir kişi tarafından görüntülendi. Silahı tutukluk yapan saldırgan bir süre uğraştıktan sonra ateş açmayı başarıyor. Kaçan saldırgana bir kişi cep telefonu veriyor. Ancak saldırgan telefonu yere atarak kaçıyor.