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Yine aynı savunma

Güncelleme Tarihi:

#ECZANE #Gökhan Baran#Cinayet
Yine aynı savunma
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 07:00

Tartıştığı eczane çalışanı Gökhan Baran’ı öldüren Kadir Keleş hâkim karşısına çıktı. Keleş, “Çok üzgünüm, çok pişmanım” diyerek kendini savundu. Duruşmada Baran’ın öldürüldüğü anların görüntüleri izlenirken, babası başını başka tarafa çevirdi.

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İstanbul Şişli Nişantaşı’da tartıştığı eczane çalışanı Gökhan Baran’ı (31) silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan apartman görevlisi Kadir Keleş (42), hâkim karşısına çıktı.

İstanbul 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya ‘kasten öldürme’ suçundan ‘müebbet hapis’ istemiyle tutuklu yargılanan Kadir Keleş ile öldürülen Gökhan Baran’ın babası Ömer Baran katıldı.
Davanın duruşmasında Kadir Keleş, “Öncelikle çok üzgünüm, çok pişmanım. Gökhan Bey’in ailesine başsağlığı diliyorum. Özür diliyorum, böyle bir şey olmasını istemezdim. Konuşacak sağlık durumunda değilim. Hiç psikiyatri doktoruna gitme gereği hissetmedim. Sağlıklı konuşamam. Bir dahaki celse konuşacağım” dedi.

ACILI BABA TEPKİ GÖSTERDİ

Öldürülen Gökhan Baran’ın babası Ömer Baran, “Olayı görmedim. Oğlumun hasta olduğunu söylediler. Hastaneye gittiğimde öldüğünü öğrendim. Şikâyetçiyim” diye konuştu. Duruşmada olay anına ilişkin görüntüler izlendi. Oğlunun öldürülme anını görmek istemeyen baba Ömer Baran, kafasını başka tarafa çevirdi. Görüntüler izlenirken sinirlenen Ömer Baran, sanığa sözlü olarak tepki gösterince mahkeme başkanı tarafından salondan çıkarıldı.

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Kadir Keleş’in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, savunmasını yapması için duruşmayı erteledi.

‘ÖLDÜRME NİYETİM YOKTU’

İdeal Eczanesi’nde çalışan Gökhan Baran, 4 Nisan 2023 günü eczanenin hemen yandaki apartman görevlisi Kadir Keleş tarafından aralarında yaşanan tartışma sonrası çalıştığı eczanede silahla öldürülmüştü. Tutuklanan Kadir Keleş ifadesinde, “Öldürme niyetim yoktu, devamlı hakaretlerde bulunuyordu. Git başımdan diyordum, gitmiyordu. Tekme atmıştı parmağım kırıldı. 1 el ateş etmek istedim, elimin acısıyla 2 el ateş etmişim” demişti.

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#ECZANE #Gökhan Baran#Cinayet

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