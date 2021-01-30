Yılın babası

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de yaşayan Mehmet Şerif Karahan (32), Anıtkabir’i ziyaret etmek isteyen kızı Hira için seferber oldu. Evinin önünde, 10 gün boyunca, hava sıcaklığının eksi 20 derece olduğu dondurucu soğukta kardan Anıtkabir yapan baba Karahan, biriken karlardan Aslanlı Yol da ortaya çıkardı. İnşaat işçisi baba Karahan, çabasını şöyle anlattı: “Kızımın kuzeni bundan önce Anıtkabir’e gitmişti. Telefonla kızımla konuştu. Kızım da ondan bol bol Anıtkabir resimlerini çekmesini istedi.

Ankara’dan dönünce kızım Hira ile görüştü. Anıtkabir resimlerini gören kızım çok heyecanlandı, ‘Keşke ben de gidebilsem, Atamın yerini görmek istiyorum. Baba sen bize kardan helikopter, uçak ve daha değişik bir sürü figürler yaptın. Bana da bu sefer Anıtkabir yap’ dedi. Ben de evimin bahçesinde biriken karlardan kızım Hira için Aslanlı Yol ve Anıtkabir yaptım. Güzel bir sürpriz oldu. Pandemi ve imkânsızlıklar nedeniyle kızımı Anıtkabir’e götüremedim.”

BİR GÜN MUTLAKA...

Anıtkabir’i görmeyi çok istediğini anlatan 3’üncü sınıf öğrencisi Hira Karahan ise şunları söyledi: “Tek hayalim Anıtkabir’i görmek. Ancak maddi imkânsızlık ve pandemi nedeniyle babam beni götüremiyor. Babam bu isteğimi kardan Aslanlı Yol ve Anıtkabir’i yaparak bana büyük bir sürpriz yaptı. Çok mutluyum, bu soğuğa rağmen babam bu istediğimi gecesini gündüzünü katarak beni mutlu etti. Bir gün mutlaka Anıtkabir’e gideceğim.”

BAKAN DAVET ETTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, çok merak ettiği Anıtkabir’i görmesi için Hira’yı Ankara’ya davet etti. Edinilen bilgiye göre askeri bir heyet Karahan ailesini ziyaret ederek Bakan Akar’ın davetini iletti. Hira’nın Akar’ın davetlisi olarak kısa sürede Ankara’ya geleceği ve başta Anıtkabir olmak üzere başkentin tarihi yerlerini gezeceği öğrenildi. (Uğur ERGAN)