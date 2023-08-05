Yıldız kızlar... 25 bursiyer İstanbul’da buluştu

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2004 yılında, 17 ilde 200 kızın desteklenmesi ile başlayan ‘Her Kızımız Bir Yıldız’ projesinde her yıl 60 ilden 750 lise ve 250 üniversite öğrencisi olmak üzere bin kız öğrenci burs alıyor. Başarılı ve eğitime devam etmesi için maddi desteğe ihtiyacı olan kızlar ÇYDD üzerinden seçilerek programa yönlendiriliyor. Bu zamana kadar 7 bin kişiden fazla öğrencinin faydalandığı programda, bir öğrenci birden fazla sene burs alabiliyor. Sağlanan burs imkânının yanı sıra öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik eğitim imkânları da sunuluyor. Bursiyerlere mezuniyet sonrası istihdam konusunda da destek sağlanıyor.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

“Her Kızımız Bir Yıldız” programı kapsamında Türkiye’nin dört bir yanından 25 kız öğrenci İstanbul’da ağırlandı. ‘Yıldız Kızlar’ın tamamını temsilen İstanbul’a gelen bursiyerler, tarihi ve turistik yerler ile Mercedes-Benz Türk fabrikasını gezdi. Boğaz kıyısında kahvaltı yaptı. Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, “Kadınların güçlenmesinin eğitim yoluyla olacağı düşüncesiyle programımızda hem burs hem de eğitimler var. Toplumda kadının her alanda hak ettiği güce kavuşması, kadınlara sosyal ve ekonomik fırsat eşitliği tanınması konularını çok önemsiyoruz. Biz eğitimin, eşitliğin, kültür sanatın ve sporun daima yanında olmak üzere rotamızı belirledik. Umudumuz ve geleceğimiz ‘Yıldız Kızlar’ımızın elinde” diye konuştu. ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel de “Kurucumuz Prof. Dr. Türkan Saylan’ın izinde yürümeye devam ediyoruz” dedi.

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KİMİ DOKTOR KİMİ SAVCI OLACAK

- Vasfiye Yağmur Polat (Edirne Sosyal Bilimler Lisesi 12. sınıf): Kız çocuklarının topluma kazandırılması ve eğitimde fırsat eşitliği konusunda önemli adımların atıldığı bir program.

-Buse Naz Atıcı (Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi 10. sınıf):Hayalim hukuk okumak, hedefim savcılık. Kızların her şeyi başarabileceğine inanıyorum.

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-Rabia Semiz (Sinop Fen Lisesi 1. sınıf): Programa ilk katıldığımda sadece burs verildiğini zannediyordum, derinliğini sonradan öğrendim. Hayalim tıp okuyup doktor olmak.

-Berçim Bor (Van Türk Telekom Fen Lisesi 11. sınıf): Van’dan geliyorum ve daha önce çok fazla gezme fırsatım olmamıştı. Sınav hazırlığına başlamışken bu gezi bana çok iyi geldi.

- Ceren Satılar (Tekirdağ Ebru Nayim Fen Lisesi 9. sınıf): Henüz lisenin başında olsam da hedeflerimi belirledim. Okulu dereceyle bitirmek ve YKS’de ilk 300’e girerek Boğaziçi Üniversitesi’nde bilgisayar mühendisliği okumak istiyorum.Bu gezi bizi mutlu etti