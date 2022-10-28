Yıldırım taburcu oldu

Haberin Devamı

Yıldırım hastaneden taburcu olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Sağlık Bakanı Koca, doktorlar ve tüm sağlık personeline teşekkür ederek şunları söyledi:



“Birkaç takla attık. Ağır bir kaza geçirdik. Kazanın büyüklüğüne göre elde ettiğimiz sonuç Rabb’im korudu. Kaza sonucu başımda cerrahi müdahaleyi gerektiren bir kesik sebebiyle iki ameliyat geçirdim. Ayrıca köprücük kemiği iman tahtasından ayrılmış idi. Bu da operasyonla düzeltildi. İki kaburga kırığım var. Ayrıca çeşitli yerlerde ezikler var.”