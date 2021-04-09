Yıldırım Posta Kodu kaçtır? Bursa'nın ilçesi Yıldırım'ın ve mahallelerinin Posta Kodları

Herhangi bir alandan başka bir alana gönderilen posta veya kargolarda posta kodun kullanılmaktadır. Bu nedenle Bursa ilinin Yıldırım ilçesi ve mahallelerinin posta kodlarını öğrenmek gerekmektedir.

Yıldırım Posta Kodu Kaçtır?

Ülkemizde her il ve ilçede posta kodları değişkenlik göstermektedir. Posta kodunun doğruluğu PTT tarafından sağlanmaktadır. Bursa ilinin Yıldırım ilçesinin posta kodu ise 16350 olarak belirlenmiştir. Böylece Yıldırım ilçesine gönderilen postalarda kullanılacak olan posta kodu 16350 olmaktadır. Ayrıca Yıldırım ilçesinin 6 farklı mahallesi de bulunmaktadır.

Bursa'nın İlçesi Yıldırım'ın ve Mahallelerinin Posta Kodları

Yıldırım ilçesinin posta kodu 16350'dir. Bunun dışında Yıldırım ilçesine bağlı olan mahallelerin posta kodları farklıdır. Yıldırım ilçesinin toplamda 6 tane mahalle yer almaktadır. Mahallelerin posta kodları ise şunlardır:

- Davutdede Mahallesi Posta Kodu : 16350

- Hacıseyfettin Mahallesi Posta Kodu : 16350

- Meydancık Mahallesi Posta Kodu : 16350

- Selimzade Mahallesi Posta Kodu : 16350

- Sinandede Mahallesi Posta Kodu : 16350

- Yıldırım Mahallesi Posta Kodu : 16350

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