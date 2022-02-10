Yılda 8 milyon can alıyor

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COVID-19 pandemisi nedeniyle dünyada 2 yılda 6 milyon insan hayatını kaybederken, sigara her yıl 8 milyon insanın ölümüne neden oluyor. Türk TORAKS Derneği, 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü’nde önemli verilere ve elektronik sigara tehlikesine dikkat çekti. Türk TORAKS Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Sekreteri Doç. Dr. Pelin Duru Çetinkaya, “Son yıllarda elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri özellikle gençler arasında ‘daha az zararlı’ söylemi ile pazarlama taktiği kullanılarak yaygınlaştırıldı. Ancak elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri de sigara kadar zararlı, kanserojen ve toksiktir. 2019’da ABD’nin pek çok eyaletinden elektronik sigara kullanımına bağlı solunum yetmezliği nedenli ölümler bildirildi” dedi. Doç. Dr. Çetinkaya, tütün kullanımının insan sağlığı ve çevreye zararlarına dikkat çekerek, şu verileri paylaştı:

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PASİF İÇİCİLERİ DE VURUYOR

- Her yıl 8 milyondan fazla insan tütün kullanımı nedeniyle, 65 bin çocuk da pasif içiciliğe bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.

- Pasif içicilik yılda 1.2 milyon insanın ölümüne yol açıyor.

- Her yıl tütün yetiştirmek için yaklaşık 3.5 milyon hektar alan yok olmaktadır.

- Tütün endüstrisi yıllık 84 megaton karbondioksit eşdeğeri sera gazı katkısı ile iklim krizini körüklüyor ve ekosistemlere zarar veriyor.

‘SİGARAYI BIRAK, 48 SAATTE DEĞİŞİMİ BAŞLAT’

İletişim Başkanlığı, ‘9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’ kapsamında ‘Sigarayı bırak, 48 saatte değişimi başlat’ sloganıyla sigara bırakma kampanyası başlattı. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, tütün ve tütün ürünleriyle mücadele kapsamında hazırlanan kampanya ile sigaranın zararlarına yönelik farkındalık oluşturmak amaçlanıyor. Kampanya kapsamında sigaranın sağlığa ve sosyal hayata zararları, bu zararlardan kurtulmak için neler yapılabileceği konusunda bilgilerin yer aldığı afişler, sosyal medya içerikleri, videolar hazırlandı. Videoda sigara kullanan kişilerin 48 saat içinde sigara içmek yerine su ya da süt içmek, meyve yemek veya spor yapmak gibi alışkanlıklara yönelerek, sigaranın etkilerinden kurtulmak adına ilk adımı atmaları ve yaşamlarında değişimi başlatmaları gerektiği tavsiye ediliyor.

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Videoyu paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Sigara bağımlılığı olan daha fazla kişiye, özellikle gençlerimize ulaşarak, farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise Twitter’da, “Sigara kullanımı nedeniyle dünyamızda her yıl 7 milyon insan doğrudan hayatını kaybediyor. Sevdiklerimiz ve sağlığımız için yeni bir başlangıç yapalım, dinen haram olan sigarayı bırakalım” mesajı paylaştı.

YEŞİLAY CEBE SOKTU: ‘BIRAKABİLİRSİN’

Yeşilay, 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü’nde “Bırakabilirsin” isimli cep telefonu uygulamasını tanıttı. ‘Bırakabilirsin’ uygulamasını cep telefonlarına indiren kullanıcılar buradan canlı olarak psikolog ile görüşebiliyor.

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‘ALO 171’ DANIŞMA HATTI

Sigaraya bağlı hayatını kaybedenlerin tüm ölümlerin yaklaşık yüzde 10’una denk geldiğini belirten İSTAHED (İstanbul Aile Hekimliği Derneği) Bilim Komisyonu üyesi Dr. Salih Bağdadioğlu da ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ve poliklinikler ile bırakmak isteyenlere destek sağlandığını söyledi.