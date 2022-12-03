Yılbaşından bu yana 109 bin 816 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

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Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş, Akyurt Geri Gönderme Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Seçilmiş, geri gönderme merkezlerinin kolluk birimleri tarafından yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilene kadar tutuldukları yerler olduğunu söyledi. Seçilmiş, 2015 yılında 1740 olan geri gönderme merkezi kapasitesini bu yıl itibarıyla 30 geri gönderme merkezi ve 20 bin 540 kullanılabilir kapasiteye ulaştırdıklarını belirtti. Seçilmiş, geri gönderme merkezlerinde kötü muameleye asla izin verilmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Son dönemde bizim sınır dışı başarı oranımız arttıkça geri gönderme merkezlerimiz ile ilgili haksız ithamlarla karşı karşıya kalıyoruz. 2020 yılından bu yana Yunanistan'ın geri itmelerinden kaynaklı 170 göçmen hayatını kaybetti. Maalesef gerek Yunanistan'ın gerek Avrupa Birliği'nin (AB) insanlık dışı muamelelerine ses çıkaramayanların geri gönderme merkezlerine ilişkin bazı iddialarını görüyoruz. Bu iddiaları tamamıyla reddediyoruz. İnsanı temel alan anlayış ile hareket ettiğimizi ifade edeyim. Geri gönderme merkezlerinde barınan tüm düzensiz göçmenlerin tüm temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İnsan haklarına saygılı bir muamele görürler, kötü muameleye kesinlikle izin vermeyiz. Burada kaldıkları süre boyunca, psikososyal destek, din, ibadet hürriyetinin sağlanması, gerekli bilgilendirmenin yapılması, pek çok hakları kendilerine sağlıyoruz. Burada en önemli amacımız, geri gönderme merkezleri sonuçta bu insanların sınır dışı edilmek için tutuldukları merkezler, kısa bir kalış süresi içinde insan onuruna yakışır şekilde, güvenli olarak ülkelerine geri göndermektir. Geri gönderme merkezlerinin amacı da budur zaten. Türkiye Cumhuriyeti, koruma ihtiyacı içinde olan, ülkesine döndüğünde zulüm, ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kalacak kimseyi de göndermez, onlara da gerekli korumayı sağlar."

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'MÜKERRERLİK ORANI YÜZDE 0,01'

Seçilmiş, geri gönderme merkezinde tutma süresinin en fazla 12 ay olduğunu vurgulayarak, "Biz bir yabancıyı yakalandıktan sonra veri tabanına kaydediyoruz, tekrar yakalandığında da mükerrerliğini görüyoruz. Sınır dışı ettiğimiz yabancıların tekrar Türkiye'ye gelip gelmediğine ilişkin mükerrerlik oranı yüzde 0,01 sadece. Kamu düzeni ve kamu güvenliğini bozan, cezaevinden tahliye olan her yabancı istisnasız sınır dışı edilmesi için merkeze teslim edilir. Suriyelilerle ilgili şöyle bir durum var; 2 nedenle kolluk tarafından yakalanır ve işlem yapılır. Biri suç işlemiştir, kamu düzenini bozmuştur; diğeri de ülkemizde kayıtlı, geçici koruma altında ama Avrupa'ya çıkmaya çalışan, Yunanistan'ın geri ittiği Suriyeliler Düzensiz Göç Ortak Veri Tabanına kaydedilir. Ama bu Suriyelilerle ilgili geri gönderme kararı almayız. Çünkü bu Suriyeli ülke içinde geçici koruma altındaki bir kişidir. Suç işlediklerinde statüleri iptal edilir" dedi.

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Seçilmiş, halihazırda geri gönderme merkezlerinde 103 farklı uyruktan 17 bin 366 yabancının idari gözetim altında olduğunu ve sınır dışı işlemlerinin sürdüğünü kaydetti.

SINIR DIŞI SAYISI REKOR KIRDI

Öte yandan alınan bilgiye göre, 2022 yılında 260 bin 139 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellenirken, 2016 yılından bu yana Türkiye'ye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 2 milyon 723 bin 560'a ulaştı. Doğu ve güney sınırlarındaki göç baskısı, ülkeye kaçak giriş denemeleri; alınan tedbirler sayesinde bir önceki yıla göre yüzde 38 azaldı. Yasa dışı yollardan Türkiye'ye girenlerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen denetim ve operasyonlar neticesinde, yakalanan mükerrerlikten arındırılmış düzensiz göçmen sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 79 artışla 219 bin 455 olarak kayıtlara geçti.

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Tüm uyruklarla birlikte yılbaşından bu yana 109 bin 816 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında sınır dışı sayısı yüzde 150 arttı. Geçen yılın aynı dönemine göre sınır dışı sayısı, Afganistan uyruklu yabancılarda yüzde 220, Pakistan uyruklu yabancılarda yüzde 30 ve diğer uyruklu yabancılarda yüzde 174 arttı. 2016 yılından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı ise 435 bin 325’e ulaştı.

SINIR DIŞI BAŞARI ORANI AVRUPA'DAN 7 KAT DAHA FAZLA

Son yıllarda yoğun düzensiz göç baskısı altında olan Türkiye, Avrupa ortalamasının çok üzerinde başarıyla geri göndermeler gerçekleştirdi. 2021 yılında AB ülkelerinde toplam 696 bin 35 düzensiz göçmen tespit edilmesine rağmen bunlardan sadece 73 bin 30’u Sınır Dışı edildi. Böylelikle Avrupa ülkelerinin sınır dışı başarı oranı ortalaması yüzde 10 oldu. Türkiye'nin sınır dışı başarı oranı ise 2022 yılı içerisinde toplam yakalamalardan; illegal çıkış yaparken yakalanan Suriye uyruklu yabancılar, geri gönderme merkezlerinde sınır dışı işlemleri devam edenler ve mükerrer yakalamalar düşüldüğünde yüzde 69’a yükseldi.