Yılbaşında yasak var mı, kapanma olacak mı?

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Virüste yeni varyantların ortaya çıkmasıyla birlikte "yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusu gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle Türkiye'nin de içerisinde olduğu birçok ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Peki, bu sene yılbaşında sokağa çıkma yasağı, kısıtlama olacak mı?

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı, geçtiğimiz yıl pandemi etkilerini en az seviyeye indirmek amacıyla yürürlüğe konmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe koyulan yılbaşında sokağa çıkma yasağının bu yıl uygulanıp uygulanmayacağı konusunda henüz bir netlik bulunmuyor.

Konuyla ilgili güncel bilgiler gelmesi halinde haberimize eklenecektir.