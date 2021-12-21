Yılbaşında kapanma olacak mı? Tüm dikkatler resmi açıklamaya çevrildi

Haberin Devamı

Yılbaşında sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı, yeni yıla sayılı günler kala milyonların odaklandığı konulardan oldu. Geçtiğimiz sene koronavirüsü nedeniyle uygulanan kısıtlamaların ardından, bu sene 31 Aralık-1 Ocak 2022'de sokağa çıkma yasağının durumu için gözler İçişleri Bakanlığı açıklamalarına çevrildi. Özellikle Avrupa'da, vaka ve ölüm sayısı artışıyla sıkı önlemlerin getirilmesi ve omicron varyantının endişelere neden olması yılbaşı kısıtlamalarını akıllara getirdi. Öte yandan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşında kalabalık ortamlarda bulunacaklara koronavirüse karşı uyarıda bulundu. Peki, yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı, geçtiğimiz yıl pandemi etkilerini en az seviyeye indirmek amacıyla yürürlüğe konmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe koyulan yılbaşında sokağa çıkma yasağının bu yıl uygulanıp uygulanmayacağı konusunda henüz bir netlik bulunmuyor.

Haberin Devamı

Konuyla ilgili güncel bilgiler gelmesi halinde haberimize eklenecektir.

Sokağa çıkma yasakları ve uzaktan eğitim uzun bir süre önce geride kalmış, aşı yoğunluğunun artmasıyla Bilim Kurulu tarafından kapanmalar en son çare olarak planlar arasında yer almıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu hakkında verdiği bilgilerde şuan kapanma seviyesine gelecek yükün bulunmadığını ve vaka sayılarının da aynı seviyede ilerlediğini dile getirmişti.

GEÇEN YIL UYGULANMIŞTI

Geçtiğimiz yıl, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayan, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayan ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü sona eren bir sokağa çıkma kısıtlaması olmuştu.

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı, geçtiğimiz yıl pandemi etkilerini en az seviyeye indirmek amacıyla yürürlüğe konmuştu.