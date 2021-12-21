Yılbaşında kapanma olacak mı? Tüm dikkatler resmi açıklamaya çevrildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Altın fiyatlarında sert düşüş İşte son gelişmelerAltın fiyatlarında sert düşüş! İşte son gelişmeler#Altın
Maaş vergisine asgari ücret ayarıMaaş vergisine asgari ücret ayarı#Vergi
Hamit Altıntoptan sert açıklama Kenan Koçak ve Fenerbahçe...Hamit Altıntop'tan sert açıklama! Kenan Koçak ve Fenerbahçe...#Fenerbahçe
TL mevduatları için yeni düzenleme Bakan duyurdu: Ayrıntıları 14:00te açıklayacağızTL mevduatları için yeni düzenleme! Bakan duyurdu: Ayrıntıları 14:00'te açıklayacağız#Nureddin Nebati
Uzmanlar yorumladı Dolarda büyük düşüşUzmanlar yorumladı! Dolarda büyük düşüş#DOLAR
Dünya basınında gündem oldu TLnin yükselişi böyle duyurulduDünya basınında gündem oldu! TL'nin yükselişi böyle duyuruldu#Türk Lirası
Tüm öğretmenleri ilgilendiriyor: Bakan yeni platformu duyurdu... Tarih belli olduTüm öğretmenleri ilgilendiriyor: Bakan yeni platformu duyurdu... Tarih belli oldu#Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
Ucu bucağı gözükmüyor Kilometrelerce kuyruk olduUcu bucağı gözükmüyor! Kilometrelerce kuyruk oldu#Artvin
Soylu üstüne basa basa söyledi: Alenen casusluk yapıyorlarSoylu üstüne basa basa söyledi: Alenen casusluk yapıyorlar!#İçişleri Bakanı
Vitor Pereira üçkağıt yapmaya kalkıştı, Emre Belözoğlu...'Vitor Pereira üçkağıt yapmaya kalkıştı, Emre Belözoğlu...'#Fenerbahçe
ABDden flaş Omicron açıklaması... Korkulan olduABD'den flaş Omicron açıklaması... Korkulan oldu!#Omicron
F.Bahçede 8. hoca operasyonu başladı Kontak kurulan isim, dönüm noktası...F.Bahçe'de 8. hoca operasyonu başladı! Kontak kurulan isim, dönüm noktası...#Fenerbahçe
Talimatı verdi, geri sayım başladı... Sadece 4 hafta süresi varTalimatı verdi, geri sayım başladı... Sadece 4 hafta süresi var!#ABD
Alec Baldwin katil olmuştu... Suçluyu açıkladıAlec Baldwin katil olmuştu... Suçluyu açıkladı#Alec Baldwin
Usta sanatçının vefatı şok etkisi yarattı Acı gerçeği oğlu açıkladı...Usta sanatçının vefatı şok etkisi yarattı! Acı gerçeği oğlu açıkladı...#Sezai Aydın
HABERLERGündem Haberleri

Yılbaşında kapanma olacak mı? Tüm dikkatler resmi açıklamaya çevrildi

#Yılbaşında Kapanma#Yılbaşında Kapanma Olacak Mı
Yılbaşında kapanma olacak mı Tüm dikkatler resmi açıklamaya çevrildi

Yılbaşında kapanma olacak mı sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Yılbaşı gecesi ve 31 Aralık 2021-1 Ocak 2022 tarihleri aralığında sokağa çıkma yasağının durumu son gelişmeler ile takip ediliyor. 2 yıldır salgınla mücadele sürerken, omicron varyantı endişelere neden oldu. Bazı ülkelerde ise sıkı önlemler geri geldi. Geçtiğimiz sene ülkemizde de kapanma ve sokak yasakları uygulanırken, sokağa çıkma yasakları haziran ve temmuz aylarında sona ermişti. Ancak bu sene kısıtlama ile ilgili bir açıklama gelmedi.

Haberin Devamı

Yılbaşında sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı, yeni yıla sayılı günler kala milyonların odaklandığı konulardan oldu. Geçtiğimiz sene koronavirüsü nedeniyle uygulanan kısıtlamaların ardından, bu sene 31 Aralık-1 Ocak 2022'de sokağa çıkma yasağının durumu için gözler İçişleri Bakanlığı açıklamalarına çevrildi. Özellikle Avrupa'da, vaka ve ölüm sayısı artışıyla sıkı önlemlerin getirilmesi ve omicron varyantının endişelere neden olması yılbaşı kısıtlamalarını akıllara getirdi. Öte yandan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşında kalabalık ortamlarda bulunacaklara koronavirüse karşı uyarıda bulundu. Peki, yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı, geçtiğimiz yıl pandemi etkilerini en az seviyeye indirmek amacıyla yürürlüğe konmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe koyulan yılbaşında sokağa çıkma yasağının bu yıl uygulanıp uygulanmayacağı konusunda henüz bir netlik bulunmuyor.

Haberin Devamı

Konuyla ilgili güncel bilgiler gelmesi halinde haberimize eklenecektir.

Sokağa çıkma yasakları ve uzaktan eğitim uzun bir süre önce geride kalmış, aşı yoğunluğunun artmasıyla Bilim Kurulu tarafından kapanmalar en son çare olarak planlar arasında yer almıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu hakkında verdiği bilgilerde şuan kapanma seviyesine gelecek yükün bulunmadığını ve vaka sayılarının da aynı seviyede ilerlediğini dile getirmişti.

GEÇEN YIL UYGULANMIŞTI

Geçtiğimiz yıl, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayan, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayan ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü sona eren bir sokağa çıkma kısıtlaması olmuştu.

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı, geçtiğimiz yıl pandemi etkilerini en az seviyeye indirmek amacıyla yürürlüğe konmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yılbaşında Kapanma#Yılbaşında Kapanma Olacak Mı

BAKMADAN GEÇME!

Bir ay dayanamaz demişlerdi 10 yıl bitti Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor

"Bir ay dayanamaz" demişlerdi 10 yıl bitti! Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor?

#Kim Jong Un
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Sonu görünmeyen kuyruk Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

Sonu görünmeyen kuyruk! Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

#Afganistan

BAKMADAN GEÇME!

Bir ay dayanamaz demişlerdi 10 yıl bitti Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor

"Bir ay dayanamaz" demişlerdi 10 yıl bitti! Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor?

#Kim Jong Un
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Sonu görünmeyen kuyruk Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

Sonu görünmeyen kuyruk! Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

#Afganistan