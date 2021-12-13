Yılbaşında kapanma olacak mı?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Omicrona karşı en etkili aşı belli olduOmicron'a karşı en etkili aşı belli oldu!#Omicron Varyantı
İstanbulda dev vurgun Operasyon başlatıldı...İstanbul'da dev vurgun! Operasyon başlatıldı...#İstanbul
Okan Buruk ve Şenol Güneş derken sürpriz isim Portekizli hoca evet dedi ve...Okan Buruk ve Şenol Güneş derken sürpriz isim! Portekizli hoca 'evet' dedi ve...#Beşiktaş
Stokçu yandı Kademeli ceza yolda... Yıl bitmeden...Stokçu yandı! Kademeli ceza yolda... Yıl bitmeden...#Stok
Nebati iş dünyasıyla ne konuştu Toplantının en öne çıkan başlığı...Nebati iş dünyasıyla ne konuştu? Toplantının en öne çıkan başlığı...#Nureddin Nebati
Tüm yatırımcılar bu toplantıya odaklandı Altın fiyatlarında önemli eşikTüm yatırımcılar bu toplantıya odaklandı! Altın fiyatlarında önemli eşik#Altın
Asgari ücrette kritik gün Zam oranı açıklanacak mıAsgari ücrette kritik gün! Zam oranı açıklanacak mı?#Asgari Ücret
Açıklanan kadroda ters köşe Bir kez daha veda...Açıklanan kadroda ters köşe! Bir kez daha veda...#Survivor2022
Doğan Hızlanın AKM izlenimleri... Sanatın gözbebeğiDoğan Hızlan'ın AKM izlenimleri... Sanatın gözbebeği!#AKM
4-2 sonrası çarpıcı Sergen Yalçın iddiası Beşiktaş kaybetseydi...4-2 sonrası çarpıcı Sergen Yalçın iddiası! "Beşiktaş kaybetseydi..."#Beşiktaş
Yine mi TC ile uğraşılıyor Erbaşın söz konusu değil vurgusunu okuyunca...Yine mi TC ile uğraşılıyor? Erbaş'ın 'söz konusu değil' vurgusunu okuyunca...#Ali Erbaş
Ünlü oyuncuyu darp ettilerÜnlü oyuncuyu darp ettiler!#Ceyhun Fersoy
Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzadeden nikah provasıGökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade'den nikah provası#Aslıhan Malbora
İçki masası tartışması... Hiç kimsenin hayat tarzını kastetmedim'İçki masası' tartışması... 'Hiç kimsenin hayat tarzını kastetmedim'#Numan Kurtulmuş
“Fatih Dede”ye yakın olmak için taşınıyorlar“Fatih Dede”ye yakın olmak için taşınıyorlar#Buse Terim
HABERLERGündem Haberleri

Yılbaşında kapanma olacak mı?

#Yılbaşı#Kapanma#Yılbaşı Kapanma
Yılbaşında kapanma olacak mı

Yılbaşı gecesi ve 31 Aralık 2021-1 Ocak 2022 tarihleri aralığında sokağa çıkma yasağının durumu son gelişmeler ile takip ediliyor. 2 yıldır salgınla mücadele sürerken, omicron varyantı endişelere neden oldu. Bazı ülkelerde ise sıkı önlemler geri geldi. Geçtiğimiz sene ülkemizde de kapanma ve sokak yasakları uygulanırken, sokağa çıkma yasakları haziran ve temmuz aylarında sona ermişti. Ancak bu sene kısıtlama ile ilgili bir açıklama gelmedi.

Haberin Devamı

Yılbaşında sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı, yeni yıla sayılı günler kala milyonların odaklandığı konulardan oldu. Geçtiğimiz sene koronavirüsü nedeniyle uygulanan kısıtlamaların ardından, bu sene 31 Aralık-1 Ocak 2022'de sokağa çıkma yasağının durumu için gözler İçişleri Bakanlığı açıklamalarına çevrildi. Özellikle Avrupa'da, vaka ve ölüm sayısı artışıyla sıkı önlemlerin getirilmesi ve omicron varyantının endişelere neden olması yılbaşı kısıtlamalarını akıllara getirdi. Öte yandan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşında kalabalık ortamlarda bulunacaklara koronavirüse karşı uyarıda bulundu. Peki, yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı, geçtiğimiz yıl pandemi etkilerini en az seviyeye indirmek amacıyla yürürlüğe konmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe koyulan yılbaşında sokağa çıkma yasağının bu yıl uygulanıp uygulanmayacağı konusunda henüz bir netlik bulunmuyor.

Haberin Devamı

Konuyla ilgili güncel bilgiler gelmesi halinde haberimize eklenecektir.

Sokağa çıkma yasakları ve uzaktan eğitim uzun bir süre önce geride kalmış, aşı yoğunluğunun artmasıyla Bilim Kurulu tarafından kapanmalar en son çare olarak planlar arasında yer almıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu hakkında verdiği bilgilerde şuan kapanma seviyesine gelecek yükün bulunmadığını ve vaka sayılarının da aynı seviyede ilerlediğini dile getirmişti.

GEÇEN YIL UYGULANMIŞTI

Geçtiğimiz yıl, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayan, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayan ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü sona eren bir sokağa çıkma kısıtlaması olmuştu.

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı, geçtiğimiz yıl pandemi etkilerini en az seviyeye indirmek amacıyla yürürlüğe konmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yılbaşı#Kapanma#Yılbaşı Kapanma

BAKMADAN GEÇME!

66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular

66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular!

#Emmett Till
Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

#BANKA