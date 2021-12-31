Yılbaşı sürprizi: Sahte çıktı

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Jandarma ekipleri yılbaşı hediyesi olarak internet siteleri üzerinden satışa sunulan parfümlerin sahte olduğunu tespit etti. Parfümler bire bir aynı şişelere konulmuş, üzerilerine seri numaraları da basılmıştı. Yapılan araştırmada, 4 kişinin Bağcılar’da ürettikleri parfümleri orijinal diyerek satışa sundukları ortaya çıktı. Jandarma ekipleri dün Bağcılar’da üretim yeri ve depo olarak kullanılan 4 adrese baskın yaptı. A.G., M.B., H.B. ve K.B. gözaltına alındı.

70 BİN ADET SAHTE PARFÜM

Yapılan aramalarda 70 bin adet sahte parfüm, bir adet parfüm doldurma makinesi, dört adet kapak basma makinesi ve bir adet jelatin kaplama makinesi ele geçirildi. Aramalarda, yurtdışından getirtilen dünyaca ünlü markalara ait çok sayıda boş cam şişe ve parfüm kutusu da bulundu. Yakalanan dört şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.