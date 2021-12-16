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Yılbaşı öncesi büyük tehlike

#Yılbaşı#Sahte Alkol#Kaçak İçki
Yılbaşı öncesi büyük tehlike

Son dönemlerde sahte içkiden ölümlerin artmasının ardından 81 ilde eşzamanlı operasyon yapıldı. Yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 31 bin 343 litre sahte ve kaçak içkiye el koyulurken, 60 kişi ise gözaltına alındı.

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İSTANBUL Avcılar’da pazar günü tekel bayiden pet şişede sahte içki alan İbrahim Kaşıkçı, içkiyi içtikten sonra fenalaşmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Bayinin sahibi G.K. gözaltına alındı.

PEŞ PEŞE ÖLÜMLER GELDİ

Esenyurt’ta pazar günü sahte içki alan Özbekistanlı Jobborkul Rakhmonov, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Esenyurt’ta dün de 3’ü yabancı uyruklu 6 kişi zehirlenerek öldü. Bağcılar’da Mustafa Çiloğlu (38) ve Mahsum Çelik de içtikleri sahte içkinin etkisiyle yoğun bakımda tedaviye alındı. Kırgızistan vatandaşı bir kişi de pazartesi günü hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş’ta sahte içkiden zehirlenen Ali Kalaycı (71), Aytekin Karagenç (65), Abdullah Çam (62) ve Şahin Büyüksakallı (55) yaşamlarını yitirdi. Sivas’ta kaçak olarak metil alkol ile üretilen rakıdan dolayı M.K., Şakir Deliktaş (32), Bülent Ekici ve G.K. öldü. 6 kişinin tedavileri sürüyor. Yalova’da Mehmet Yazgan (66) ve Ekrem Tekir (56) sahte içkiden yaşamını yitirmişti. Antalya’da ise Abidin Uçurum önceki gün sabaha karşı yaşamını yitirdi.

H.S. isimli kişi de zehirlenerek yoğun bakıma alındı. Erzincan’da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 kişiden Halil Başer (72) yaşamını yitirdi, 1’i görme yetisini kaybeden 3 kişinin tedavisi sürüyor. Dün Mersin’in Mut ilçesinde de kendi yaptıkları içkiyi içen Ali E. (57) hayatını kaybederken M.A. ve M.S. hastanede yoğun bakımda tedaviye alındı. Gaziantep’in Nizip ilçesinde de sahte içki içerek zehirlenen ve hastaneye kaldırılan 10 kişiden 3’ü hayatını kaybetti.Sahte içki satan 1 kişi tutuklanırken hastanedeki 7 kişinin durumu kritik.

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SAHTE İÇKİ OPERASYONU

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan bilgilendirmeye göre, yasadışı imalathanelerde içki üretimi yapan, sahte ve kaçak içkiyi tüketiciye ulaştıran suç gruplarına yönelik 81 ilde eşzamanlı operasyon yapıldı, 342 adres arandı. 31 bin 343 litre sahte ve kaçak içki,
5 bin 220 etiket, 102 sahte bandrol ve 61 şişe alkol aroması ele geçirildi. 60 kişi gözaltına alındı.

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#Yılbaşı#Sahte Alkol#Kaçak İçki

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