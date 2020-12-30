MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYılbaşı kısıtlaması öncesi İstanbul'da AVM'lere akın! Uzun kuyruk oluştu
GeriGündem Yılbaşı kısıtlaması öncesi İstanbul'da AVM'lere akın! Uzun kuyruk oluştu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 30.12.2020 - 14:38 | Son Güncelleme:

Yılbaşı kısıtlaması öncesi İstanbul'da AVM'lere akın! Uzun kuyruk oluştu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezinde, yılbaşında uygulanacak kısıtlama öncesinde yoğunluk oluştu. Yoğunluk nedeniyle AVM'nin girişinde uzun kuyruk oluşurken, kuyruk görüntülendi.

Yılbaşı öncesinde internetten alışveriş yapmayı tercih etmeyenler AVM'lere akın etti. Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezinde yılbaşı sebebiyle yoğunluk yaşandı. AVM'ye gelenler girişte uzun kuyrukta sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

Yılbaşı kısıtlaması öncesi İstanbulda AVMlere akın Uzun kuyruk oluştu

HES KODLARINI OKUTARAK AVM'YE GİRİŞ YAPTILAR

Görevliler sırada bekleyen kişilere, sosyal mesafeye uymaları konularında uyarılarda bulundu. Sırası gelen müşteriler HES kodlarını okutarak AVM'ye giriş yaptı.

Yılbaşı kısıtlaması öncesi İstanbulda AVMlere akın Uzun kuyruk oluştu

AVMde çekilen bu görüntüler büyük tepki çekmişti Harekete geçildi…
AVM'de çekilen bu görüntüler büyük tepki çekmişti! Harekete geçildi…
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle