Yılbaşı kısıtlaması öncesi İstanbul'da AVM'lere akın! Uzun kuyruk oluştu
İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezinde, yılbaşında uygulanacak kısıtlama öncesinde yoğunluk oluştu. Yoğunluk nedeniyle AVM'nin girişinde uzun kuyruk oluşurken, kuyruk görüntülendi.
Yılbaşı öncesinde internetten alışveriş yapmayı tercih etmeyenler AVM'lere akın etti. Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezinde yılbaşı sebebiyle yoğunluk yaşandı. AVM'ye gelenler girişte uzun kuyrukta sıranın kendilerine gelmesini bekledi.
HES KODLARINI OKUTARAK AVM'YE GİRİŞ YAPTILAR
Görevliler sırada bekleyen kişilere, sosyal mesafeye uymaları konularında uyarılarda bulundu. Sırası gelen müşteriler HES kodlarını okutarak AVM'ye giriş yaptı.
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