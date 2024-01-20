Yılbaşı gecesi evden kaçtı, 13 günde bir otomobil 7 motosiklet çaldı

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Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde oturan M.E., yılbaşı gecesi evden çıktıktan sonra mahalleden arkadaşları İ.E. ve E.Ş. ile buluştu. Bir süre sokakta gezen şüpheliler, Ayhan H.’nin Pınar Mahallesi’ndeki apartmanın otoparkında park halindeki otomobilini, düz kontak yaparak çalıştırıp, çaldı. Şüpheliler daha sonra aynı mahalledeki 2 ayrı motosikleti de çaldı. Hırsızlık anları bölgelerdeki güvenlik kameralarına yansıdı. İhbarlar üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı.



Bu süreçte eve dönmeyen M.E. için ailesi polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.