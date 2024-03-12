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'Yılanlar Grubu'na operasyon: 22 kişi gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Yılanlar Grubu#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2024 11:51

Kayseri'de, 'Yılanlar Grubu' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren 'Yılanlar Grubu' adı altına kendi oluşumlarını kurarak illegal yapılanma içine giren 22 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Silahlı eylem gerçekleştirdikleri tespit edilen 22 şüpheli yakalandı.

Yılanlar Grubuna operasyon: 22 kişi gözaltına alındı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 3 tabanca, 3 tüfek, 1 el telsizi, 1 demir kelepçe, 50 tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

Yılanlar Grubuna operasyon: 22 kişi gözaltına alındı

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#Kayseri#Yılanlar Grubu#Operasyon

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