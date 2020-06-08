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Yavuz YILMAZ - DHA
Haber Giriş: 08.06.2020 - 15:24,Son Güncelleme:

Yılan sandılar ama... Büyük panik!

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Yılan sandılar ama... Büyük panik!
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kümese giren 1,5 metrelik oluklu kertenkele, güçlükle çıkarılabildi.

İnegöl ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan Varol Yılmaz'ın tavuk yetiştirdiği kümese 1,5 metre boyunda oluklu kertenkele girdi. İlk anda paniğe kapılan Yılmaz, daha sonra kertenkeleyi sopa yardımıyla kümesten çıkarıp, uzaklaştırdı.

Kümesin kapısının açık kaldığını ve oluklu kertenkeleyi önce yılan zannettiğini anlatan Yılmaz,"Tavuklarımı kümesten çıkardıktan sonra, kapısını kapatmadım. Oluklu kertenkele kümese girmiş. . Çapa ve sopa yardımı ile hayvana da zarar vermeden alıp, bölgeden uzaklaştırdım” dedi.

Yılan sandılar ama... Büyük panik

Varol Yılmaz'ın dev kertenkeleyi kümesten çıkardığı anlar ise, bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Yıllar önce aynı hatayı yapmıştı... Köy imamı harekete geçti
Yıllar önce aynı hatayı yapmıştı... Köy imamı harekete geçti
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