Yıla damga vuranlar

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Hilmi Daştemir’in Optimar Araştırma Şirketi, “2023 -Yılın Enleri” araştırmasının sonuçlarını yayınladı. 26 ilde 1500 kişi ile yapılan araştırmanın saha uygulaması 26 Aralık- 28 Aralık arasında yapıldı. 18 yaşından büyük katılımcılara sinemadan haber ve TV programlarına, sanat ve spordan teknolojiye kadar birçok farklı alanda “en” beğenilenler soruldu.
LİDER ‘TARAFSIZ BÖLGE’
Araştırmaya katılanlara göre 2023’ün en iyi tartışma programı CNN Türk ekranlarında yıllardır izleyiciyle buluşan Tarafsız Bölge…
Katılımcılar en iyi yarışma programı olarak da MasterChef Türkiye’yi göstermiş. Araştırmada 2023’ün en iyi sinema filmi “Atatürk 1881-1919” olmuş. ‘Barbie’ filmi ise katılımcıların en çok eleştirdiği film olarak araştırma sonuçlarına girmiş. Katılımcıların 2023’te kaybına en çok üzüldükleri isim ise Özkan Uğur, onu Erkin Koray ve Deniz Baykal takip ediyor… Katılımcılar “En iyi 100. Yıl Marşı” olarak da Norm Ender-Parla üzerinde mutabık kalmış…
YOLLARIN ‘EN’İ TOGG
İLHAM PERİLERİ FİLENİN SULTANLARI
İşte araştırmadan çıkan bazı sonuçlar:
Yılın ilham veren kadınları: Filenin Sultanları
En iyi futbol takımı: Galatasaray
En iyi basketbol takımı: Fenerbahçe
En iyi teknik direktör: Okan Buruk
En iyi kadın şarkıcı: Ebru Gündeş
Yılın en iyi kadın oyuncusu: Serenay Sarıkaya
Yılın en iyi erkek oyuncusu: Kıvanç Tatlıtuğ
En iyi şarkı: Canın Sağ Olsun-Semicenk & Rast