Yıla damga vuranlar

Haberin Devamı

Hilmi Daştemir’in Optimar Araştırma Şirketi, “2023 -Yılın Enleri” araştırmasının sonuçlarını yayınladı. 26 ilde 1500 kişi ile yapılan araştırmanın saha uygulaması 26 Aralık- 28 Aralık arasında yapıldı. 18 yaşından büyük katılımcılara sinemadan haber ve TV programlarına, sanat ve spordan teknolojiye kadar birçok farklı alanda “en” beğenilenler soruldu.

LİDER ‘TARAFSIZ BÖLGE’

Araştırmaya katılanlara göre 2023’ün en iyi tartışma programı CNN Türk ekranlarında yıllardır izleyiciyle buluşan Tarafsız Bölge…

Katılımcılar en iyi yarışma programı olarak da MasterChef Türkiye’yi göstermiş. Araştırmada 2023’ün en iyi sinema filmi “Atatürk 1881-1919” olmuş. ‘Barbie’ filmi ise katılımcıların en çok eleştirdiği film olarak araştırma sonuçlarına girmiş. Katılımcıların 2023’te kaybına en çok üzüldükleri isim ise Özkan Uğur, onu Erkin Koray ve Deniz Baykal takip ediyor… Katılımcılar “En iyi 100. Yıl Marşı” olarak da Norm Ender-Parla üzerinde mutabık kalmış…

Haberin Devamı

8 Temmuz’da vefat eden Özkan Uğur, hepimizi üzdü.

YOLLARIN ‘EN’İ TOGG





İLHAM PERİLERİ FİLENİN SULTANLARI

İşte araştırmadan çıkan bazı sonuçlar:

Yılın ilham veren kadınları: Filenin Sultanları

En iyi futbol takımı: Galatasaray

En iyi basketbol takımı: Fenerbahçe

En iyi teknik direktör: Okan Buruk

En iyi kadın şarkıcı: Ebru Gündeş

Ebru Gündeş , yılın en iyi kadın şarkıcısı seçildi.

Yılın en iyi kadın oyuncusu: Serenay Sarıkaya

Haberin Devamı

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ, 2023’ün en iyi oyuncuları...

Yılın en iyi erkek oyuncusu: Kıvanç Tatlıtuğ

En iyi şarkı: Canın Sağ Olsun-Semicenk & Rast