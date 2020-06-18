Eski Türkçede, yıl sözcüğünden evrilerek günümüze kadar gelmiş olan yıl kelimesinin anlamı, ' Dünya'nın, kendi etrafında tam olarak 365 gün ve 6 saatlik turunu tamamlamış olması durumudur.'

Yıl Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

TDK kaynaklarına göre, ' Miladi takvime göre, 1 Ocak'ta başlayarak, 31 Aralık'a kadar süren 12 aylık zamandır.' Yer yuvarlağının, güneş çevresinde tam bir tur atma durumudur.

Yıl kelimesini zıt anlamlısı bulunmamaktadır.

Yıl kelimesinin eş anlamlısı, 'sene' kelimesidir. Bu iki kelime, birbiri yerine rahatlıkla kullanılabilir. Yıl kelimesi ve eş anlamlılarına şu şekilde örnek verilebilir; ' Her yeni yılda bir umut kaplar tüm benliğimi.' veya ' Her yeni senede bir umut kaplar tüm benliğimi.' örneklerinde görüldüğü üzere, iki cümle tamamen aynı anlamda olup, arasında hiç bir fark bulunmamaktadır.