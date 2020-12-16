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Haber Giriş: 16.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

YİK’te ABD yaptırımları kınandı

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YİK’te ABD yaptırımları kınandı
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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK), dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantı sonrası yazılı açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, özetle şunları kaydetti:  “Toplantıda kurul üyeleri, ‘eğitim-öğretim’ ve ‘aile kurumu’ başlıkları altında istişarelerde bulundu... Aile yapısını sarsmaya yönelik saldırıların giderek yoğunlaştığına değinilen toplantıda, özellikle medya yoluyla dayatılan çarpık bireysel ve toplumsal ilişki biçimlerinin ve gençlerin önüne rol model olarak çıkarılan örneklerin önce aileyi hedef aldığı belirtilmiştir. Toplantıda ayrıca yaptırım kararı kınanmış, Türkiye’nin milli güvenlik ve egemenlik haklarıyla ilgili bir konu üzerine alınan bu yanlış karara karşı atılabilecek adımlar değerlendirilmiştir.”

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