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Yıkımı engellemek için kendini dükkana kilitledi

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#Bursa#Kaçak Yapı#Yıkım
Yıkımı engellemek için kendini dükkana kilitledi
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2023 16:45

Bursa'da Yıldırım Belediyesi'nin kaçak yapılar ve depreme dayanıksız binalarla mücadelesi aralıksız sürüyor. Kaçak ve depreme dayanıksız olarak tespit edilen bir binanın sahipleri ise yıkılmaması için direnerek kendilerini dükkanın için kilitledi. Olayların büyümemesi ve dükkanın boşaltılması için ekipler ek süre tanıdı.

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Merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde depreme dayanıksız ve kaçak olarak tespit edilen bina Yıldırım Belediyesi ekipleri tarafından yıkılmak istendi. Sabah saatlerinde polis ve Yıldırım Belediyesi'ne bağlı ekipler ekskavatör ile tespit edilen binayı yıkım için harekete geçti. Bina sahipleri ise kaçak olarak yapılan dükkanın içine girerek kendilerini kilitledi.

Yıkımı engellemek için kendini dükkana kilitledi

YIKIMA ARA VERİLDİ

Polis ekipleri dükkana giren 4 kişiyi ikna etme için uğraşırken, olayların daha fazla büyümemesi için süre verildi.

Öte yandan, yıkım olan bölgede Toma ve çok sayıda çevik kuvvet polisi de tedbir aldı.

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#Bursa#Kaçak Yapı#Yıkım

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