Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Yıkım yılan hikayesine döndü, belediye yeni tarih verdi

#Antalya#Aksu Belediyesi#Çardak
Yıkım yılan hikayesine döndü, belediye yeni tarih verdi

Antalya'da lüks otellerin yanı başında denize sıfır yapılan 700 çardak için deniz kaplumbağalarının yuvalarına zarar verdiği ve 1'inci derece sit alanında olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı. Aksu Belediyesi ise ocak ayında yapılması beklenen yıkım için yeni tarih verdi. Kumköy Kültürü Koruma Geliştirme ve Yaşatma Derneği Başkanı Abdullah Kaya, "Belediye ile görüştüm. Yıkımın kesin olduğunu söylediler" dedi.

Haberin Devamı

Aksu ilçesindeki 1,5 kilometrelik Kumköy sahili, geçen yıl Mart ayında Cumhurbaşkanı kararı ile 'nesli tükenme tehlikesindeki deniz kaplumbağalarının yuvalanma alanı' ilan edildi. Özellikle Aksu ve Serik ilçelerindeki binlerce kişinin yaz tatilini geçirdiği ve sezon sonunda çöp birikintilerinin çirkin görüntü oluşturduğu Kumköy sahilindeki çardaklarla ilgili ocakta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yıkım kararı alındı. Karar, Aksu Belediyesi'ne gönderildi.

Gözden Kaçmasın

İşte yıkım kararı alınan o çardaklar...İşte yıkım kararı alınan o çardaklar...Haberin Tüm Görselleri

YENİ YIKIM TARİHİ: 29 NİSAN

Kararı duyan bazı tatilciler, bölgeye gelerek çardaklarını söktü fakat aylar geçmesine rağmen kalan diğer çardaklara konulmadı. Son olarak Aksu Belediyesi'nden konu ile ilgili yeni adım geldi. Daha önce 29 Ocak olarak duyurulan yıkım kararının, bu kez 29 Nisan'da uygulanacağı bölgeye asılan pankartla bildirildi.

Haberin Devamı

'MECBUREN ARTIK YIKILACAK'

Çardak sahiplerinin bir araya gelerek kurduğu Kumköy Kültürü Koruma Geliştirme ve Yaşatma Derneği'nin başkanı Abdullah Kaya da yıkımın kesin gerçekleşeceğini söyledi.

Yıkım yılan hikayesine döndü, belediye yeni tarih verdi

Bazı tatilcilerin çardaklarını sökerek götürdüğünü ve kendilerine 'Ne zaman tatil yapabiliriz?' sorusunun geldiğini belirten Kaya, "Cumhurbaşkanlığı'ndan karar geldi, yıkılacak. Devletimize karşı gelmeyiz. Aksu Belediyesi ile görüştüm. Yıkımın kesin olduğunu söylediler. Bizler deniz kaplumbağalarına kesinlikle zarar vermiyoruz hatta koruyoruz ancak alan sit alanı ilan edilince yapılacak bir şey kalmadı. Mecburen artık yıkılacak" dedi.

Öte yandan deniz kaplumbağalarının yumurtalarına zarar verdiği gerekçesiyle daha önceki yıllarda araç girişinin yasaklandığı kumlukta, sürüş yapıldığı ve geride lastik izlerinin kaldığı görüldü. Özellikle bu sürüşlerin deniz kıyı çizgisine yakın yerlerde yapılmasının, yuvalara ve yumurtalara zarar verdiği biliniyor.

Yıkım yılan hikayesine döndü, belediye yeni tarih verdi

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Aksu Belediyesi#Çardak

BAKMADAN GEÇME!

İbrahim Tatlıses meydan okudu: Onların ikisi çamur satıyor

İbrahim Tatlıses meydan okudu: Onların ikisi çamur satıyor!

#İbrahim Tatlıses
7 soruda çöl tozu Uzmanlar Hürriyete yanıtladı

7 soruda çöl tozu! Uzmanlar Hürriyet'e yanıtladı

#Çöl Tozu
Türkiyenin yeni vurucu gücü

Türkiye'nin yeni 'vurucu gücü'

#ROKETSAN

BAKMADAN GEÇME!

İbrahim Tatlıses meydan okudu: Onların ikisi çamur satıyor

İbrahim Tatlıses meydan okudu: Onların ikisi çamur satıyor!

#İbrahim Tatlıses
7 soruda çöl tozu Uzmanlar Hürriyete yanıtladı

7 soruda çöl tozu! Uzmanlar Hürriyet'e yanıtladı

#Çöl Tozu
Türkiyenin yeni vurucu gücü

Türkiye'nin yeni 'vurucu gücü'

#ROKETSAN