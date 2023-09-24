Yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi: 1 kişi öldü, 3 kişi de enkaz altında kaldı

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Merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi’nde 8 katlı bir bina için yapılan incelemeler sonunda ağır hasarlı raporu verilerek yıkım kararı alındı. Bina bigün alınan tedbirlerin ardından kontrollü olarak yıkılmaya başlandı. Ancak, yıkım sırasında 8 katlı bina, iş makinesinin üstüne devrildi.

3 İŞÇİNİN KURTARILMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makinesi operatörünün cansız bedenine ulaştı.

Enkaz altında kaldıkları belirlenen 3 işçinin kurtarılması için de çalışma başlatıldı.