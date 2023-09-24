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Yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi: 1 kişi öldü, 3 kişi de enkaz altında kaldı

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#Antakya#Hatay#Bina
Yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi: 1 kişi öldü, 3 kişi de enkaz altında kaldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2023 19:48

Hatay'da kontrollü yıkılan 8 katlı ağır hasarlı bina, iş makinesinin üstüne devrildi. Enkaz altında kalan operatör hayatını kaybetti, 3 işçiyi kurtarmak için de çalışma başlatıldı.

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Merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi’nde 8 katlı bir bina için yapılan incelemeler sonunda ağır hasarlı raporu verilerek yıkım kararı alındı. Bina bigün alınan tedbirlerin ardından kontrollü olarak yıkılmaya başlandı. Ancak, yıkım sırasında 8 katlı bina, iş makinesinin üstüne devrildi.

Yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi: 1 kişi öldü, 3 kişi de enkaz altında kaldı

 

3 İŞÇİNİN KURTARILMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makinesi operatörünün cansız bedenine ulaştı.

Enkaz altında kaldıkları belirlenen 3 işçinin kurtarılması için de çalışma başlatıldı.

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#Antakya#Hatay#Bina

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