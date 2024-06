Yıkılması için her şey yapılmış

Haberin Devamı

İstanbul’da Küçükçekmece, Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokak’ın kesişim noktasında bulunan bina, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin verdiği bilgiye göre, 1988’de, mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildi. Yapımında deniz kumu kullanıldı. Daha sonraki süreçlerde binanın statiğini bozacak müdahaleler yapıldı. Belediye kayıtlarına göre 1988’de 2 katlı olarak inşa edilen binaya daha sonra kaçak olarak kat eklendi ve 4 katlı oldu. Bitişiğindeki bina kentsel dönüşüme girdi. Bu bina sahibinin “Sen de binanı kentsel dönüşüme sok” çağrısına, bina sahibi Hacı Murat Gençtürk olumsuz yanıt verdi. Binanın alt katında son olarak döner lokantası faaliyet gösteriyordu. Ve dün sabah 08.40 sıralarında durup dururken hafif bir sarsıntının ardından saniyeler içinde bina tamamen çöktü.

Haberin Devamı

BEBEK DE AĞIR YARALI

Enkazın bulunduğu adrese çok sayıda İBB, 112 Acil, AFAD, UMKE, Emniyet, BEDAŞ, İlçe Belediyesi ile STK arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ekipleri tarafından Mikail Atlı, Shakoura Dazz, Kemal Parahadov, Aygozel Charyewal, Dovletyar Charyyev, Charyyev Charyyev, Atacan Baltaev, Korkut Yılmaz Ayaz ve Seyitgül Babajanowa yaralı olarak enkazdan çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Türkmenistan uyruklu Dovletyar Charyyev, hastanede yaşamını yitirdi. Enkazdan yaralı çıkarılan Aygozel Charyewal isimli 6 aylık kız çocuğu ile Shakoura Dazz’ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı.





ÇEVRE BİNALAR BOŞALTILDI

Yıkılan bina nedeniyle çevredeki ev, işyerleri ve park halindeki 1 otomobil ile 1 İETT otobüsü hasar gördü. Binanın çevresindeki 3 bina ilçe belediyesi ekipleri tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı. Bu binalardan biri gece saatlerinde kontrollü olarak yıkıldı. Çevredeki 5 bina da daha inceleme için boşaltma kararı alındı.



BİNA SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bir Cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirdi. Soruşturma kapsamında bina sahibi Hacı Murat Gençtürk ile binanın altında faaliyet gösteren döner dükkanının sahibi Özge Aktürk Dinçer “taksirle ölüme sebep olma” suçundan gözaltına alındı.





Haberin Devamı

SESSİZ ARAMA YAPILDI

AFAD, çevre belediyeler ve gönüllü arama-kurtarma ekipleri, yaralılar çıkarıldıktan sonra da bir süre enkaz altında ‘sessiz arama’ gerçekleştirdi. Tedbiren gerçekleştirilen bu arama faaliyetleri sonrasında, enkazın kaldırılması çalışmalarına başlandı. Enkazdaki beton parçalarında çok sayıdaki deniz kabuğu dikkat çekti. Olay yerinden incelenmek üzere demir ve beton örneği alındı.

‘DÖNÜŞÜMÜ İSTEMEDİ’

BİTİŞİKTEKİ binanın sahibi olduğunu belirten kişi, kendi binalarının kentsel dönüşüm sürecinde olduğunu, yıkılan binanın ise sahibiyle iletişime geçtiklerini ifade ederek şu iddiada bulundu: “Biz kendi binamızı tahliye etmiştik. Elektriği doğalgazı kesilmişti. Bugünlerde de binamızı yıkacaktık. Bu talihsiz olay denk geldi. Biz kendi binamızı kentsel dönüşüme sokmadan önce oranın (çöken binanın) sahibi Murat Bey’le görüştük. Murat Bey kendisi, binayı kendi özel sebeplerinden dolayı yıktırmak istememişti. Kentsel dönüşüme sokmak istemedi.”





Haberin Devamı

PROF. ALTAN: İSTANBUL’DA BÖYLE 3 BİN BİNA VAR

Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: “4D binalardan uzak durun. Şöyle açıklayalım, dökme beton, düz demir kullanılmıyor, deniz kumu kullanılıyor ve denetimsizlik var. Bizim artık yapı stoklarını kontrol edip önlem almamız gerekiyor. Deprem bile gerekmeden yıkılabilen binalarımız var. İstanbul’da yaklaşık 3 bin binanın böyle olduğunu tahmin etmekteyiz.”

DEHŞETİ ANLATTI: YATAKLA DOLABIN ARASINA GİRDİM

ENKAZDAN çıkarılan Korkut Yılmaz Ayaz, yaşadıklarını şöyle anlattı: “7-8 kişiydik. Sabah hafif bir sarsıntı duyduk. Sonra çöktü. Yatakla dolabın arkasına atmıştım kendimi, sonra geri geri çıktım. 10 dakika sonra hemen polis ekipleri ve ambulanslar geldi. Ellerim ve bacaklarımda yaralar var. Komşular kıyafet verdiler giydim. Ara kattaydım. Yatakla dolabın arasına girmenin önemini gördüm.”





Haberin Devamı

BETON DEĞİL DENİZ KUMU VE KABUĞU

ÇÖKEN binadan çıkartılan taş parçasını gösteren Sar Akay Arama Kurtarma Acil Yardım Derneği Başkanı Murat Uzan “Bu gördüğünüz beton parçası her şeyi anlatıyor. Bu bina, deniz suyu, deniz kabuğu ve deniz kumuyla beraber arındırmadan, elenmeden, yıkanmadan yapılmış bir binadır. Esas sorun budur, şaka değil çok ciddi bir durum” diye konuştu.

Binanın altındaki dönercide kurye olarak çalıştığını belirten Oğuz Bozkurt da “Dönercinin tadilatında da oradaydım. Bina tadilattayken bile kum, çakıl taşı, kabuklar dikkatimi çekiyordu. Binayı resmen yosunlardan yapmışlar ve denetlenmemiş. Orada çalışırken kamyon geçiyordu bina titriyordu” diye konuştu.

Haberin Devamı

ÖZHASEKİ: MÜHENDİSLİK STANDARDI VE KURAL YOK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: “İstanbul’umuza, ülkemize geçmiş olsun. İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi’nde bir binanın çökmesi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İlk incelemelerimiz neticesinde binanın 36 yıl önce inşa edildiği, daha sonra 1,5 kat kaçak olarak eklendiği tespit edilmiştir. Yerinde yapılan ilk incelemelerde 1988 yılında inşa edilen binanın, mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiği, yapımında deniz kumu kullanıldığı ve daha sonraki süreçlerde binanın statiğini bozacak müdahalelerin yapıldığı anlaşılmıştır. Ekiplerimiz sahada incelemelerine devam ediyorlar, gelişmeleri anbean takip ediyoruz.”

YERLİKAYA’DAN İSTANBULLULARA HAYATİ ÇAĞRI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olay yerine giderek inceleme yaptıktan sonra açıklamada bulundu. Yerlikaya, “AFAD buraya çok yakın. Çok kısa süre içerisinde saat 08.50’de 9 dakika sonra AFAD, eş zamanlı olarak itfaiye, ilçe belediyesi zaten burada kaymakamımız valimiz olayın hemen ertesinde buraya geldi. İlk etapta içeride enkazın altında kalan vatandaşları kurtarmak için cansiperane çalıştık. Her zaman olduğu gibi AFAD, UMKE, itfaiye ve olması gereken emniyet, valilik. Bu tür durumlarda biliyorsunuz hepsini tek tek saymama bile gerek yok, müdahale ve iyileştirme noktasında ne noktaya geldiğimizi biliyorsunuz. Her birine minnettarız ve her birine teşekkür ediyorum” dedi.

BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİK

Yerlikaya, “Hemen olayla ilgili hem idari hem de adli soruşturma yapıyoruz. Adalet Bakanlığımız açıkladı. Burası için 3 savcı görevlendirildi. Onlar soruşturmalarına başladılar. İçişleri ailesi olarak biz de Mülkiye Başmüfettişi görevlendirdik. En kısa zamanda idari kusur, kabahat ne varsa tabloyu olduğu gibi ortaya çıkarıp bunu hem sizlerle hem de adli sürece destek olması açısından göndereceğiz” dedi.

Bakan Yerlikaya İstanbullulara da “Kentsel dönüşümle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, destekleriyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın açıklamış olduğu Yarısı Bizden Kampanyası’nı duymayan İstanbullu kalmadı. Tedbir almak istiyoruz birlikte yapmak istiyoruz bunu. Elbirliğiyle devlet millet elele yapmak istiyoruz” diye seslendi.

VALİ GÜL: ZEMİNDE İŞYERİ VAR

İstanbul Valisi Davut Gül de binanın 1988’de yapıldığını, neden çöktüğüne dair henüz bir tespit yapılmadığını söyledi. Vali Gül, “Zeminde işyeri var. Bir üst katın ise büro olarak kullanıldığını biliyoruz. Üstteki iki katta da aileler yaşıyor. Bundan sonra adli ve idari süreç devam edecek” dedi.

İMAMOĞLU: BİR İHBAR OLMAMIŞ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olay yerini inceledikten sonra yaptığı açıklamada, “Küçükçekmece Belediyesi’nin kayıtlarında herhangi bir ihbar, şikâyet yok. Ne yazık ki kaçak bina yükü de olan bir yapı. 1988 yılı olunca da o günün inşaat tekniğinin ne kadar sıkıntılı olduğuna dair kamuoyu zaten bilgi sahibi. Ne yazık ki bina kendiliğinden yıkılıyor ve 9 insanımız göçük altında kalıyor. Birini kaybettik, 8 vatandaşımız yaralı, 2’si ağır yaralı. Yakın komşu binalarla ilgili boşaltma işlemleri yapıldı” dedi.



COOKIE 12. SAATTE KURTARILDI



Bina enkazında arama kurtarma çalışmaları yapan ekipler, yaralı olarak kurtulan Korkut Yılmaz Ayaz’ın köpeği Cookie’yi ise 12. saatte

enkazdan sağ çıkarmayı başardılar.