Yıkılan Galeria Sitesi soruşturmasında yeni gelişme: Yüzme havuzunun 850 metrekaresi ruhsatsız

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Yenişehir ilçesinde ilk 4 katı kentin ilk AVM'si olarak 1999'da hizmete giren, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin bir bloğu, Kahramanmaraş merkezli ilk depremde yıkıldı. Enkaz altında kalan 89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi ise yaralandı. Yıkılan blok ile ilgili 'yapım kusurları ve kolon kesme' iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, kolonlarının kesildiği iddia edilen spor salonu ve marketle ilgili teknik ekip tarafından inceleme yapıldı. İlk incelemede spor salonunda ve markette kolon kesilme işleminin olmadığı belirlendi. Ancak spor salonunun bazı kolonlarının tıraşlanarak inceltildiği tespit edildi. 1000 metrekarelik olan yüzme havuzunun da sadece 150 metrekaresinin ruhsatlı olduğu, geri kalan kısım için ruhsat alınmadığı ortaya çıktı.

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Kentteki soruşturmalarda, yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin bugüne kadar aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 17 kişi 'olası kastla öldürmek' suçundan tutuklandı, 23'ü adli kontrolle, 25 kişi serbest bırakıldı, 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.