Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Yıkık eczane ilaç oldu

Güncelleme Tarihi:

#MHP#Yücel Bulut#Eczane
Yıkık eczane ilaç oldu
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2023 07:00

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, depremzede yaralıların tedavisi için ilginç bir girişimde bulundu.

Haberin Devamı

Samandağ’da yıkılan bir eczaneden 10 bin TL’lik ilacı izinsiz alarak sosyal medya hesaplarından “Tanıyanlar bildirsin. Samandağ’da yıkılan bu eczanenin enkazıarasından, gönüllü sağlık ekiplerinin talebiyle yaklaşık 10 bin TL tutarında ilaç izinsiz alarak yaralılar için teslim ettim. İlaç bedellerini ben ödeyeceğim. Eczane sahibini tanıyanlar bana ulaşsın” notunu paylaştı.

Yıkık eczane ilaç oldu

Bulut, notunun altına da eczanenin fotoğraflarıyla da cep telefonu numarasını ekledi.Daha sonra Eczane sahibinin kendisine ulaştığı duyurusunu yapan Bulut, “Eczacımız bana ulaştı. Hakkını helal etti. ‘Yerini bulduysa Allah sizden razı olsun’ dedi. Allah asıl kendisinden binlerce kez razı olsun. Zor günlerine rağmen metanetle dua etti. Allah güzel gönlüne göre versin” dedi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#MHP#Yücel Bulut#Eczane

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Türkiyeyi sarsan afette yedinci gün: Deprem felaketinde can kaybı 24 bin 617... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika... Türkiye'yi sarsan afette yedinci gün: Deprem felaketinde can kaybı 24 bin 617... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem
Yeni binalar neden dayanıklı değil Deprem kültürümüz neden oluşmadı ‘Bir şey olmaz ağabeycilik en büyük sorunlardan biri’

Yeni binalar neden dayanıklı değil? Deprem kültürümüz neden oluşmadı? ‘Bir şey olmaz ağabeycilik en büyük sorunlardan biri’

#Kahramanmaraş Depremi
Dünyanın yüreğini yakan o kareyi çeken fotomuhabir konuştu: Bundan daha büyük bir acı var mı

Dünyanın yüreğini yakan o kareyi çeken fotomuhabir konuştu: 'Bundan daha büyük bir acı var mı?'

#Kahramanmaraş Depremi