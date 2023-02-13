Yıkık eczane ilaç oldu

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Samandağ’da yıkılan bir eczaneden 10 bin TL’lik ilacı izinsiz alarak sosyal medya hesaplarından “Tanıyanlar bildirsin. Samandağ’da yıkılan bu eczanenin enkazıarasından, gönüllü sağlık ekiplerinin talebiyle yaklaşık 10 bin TL tutarında ilaç izinsiz alarak yaralılar için teslim ettim. İlaç bedellerini ben ödeyeceğim. Eczane sahibini tanıyanlar bana ulaşsın” notunu paylaştı.

Bulut, notunun altına da eczanenin fotoğraflarıyla da cep telefonu numarasını ekledi.Daha sonra Eczane sahibinin kendisine ulaştığı duyurusunu yapan Bulut, “Eczacımız bana ulaştı. Hakkını helal etti. ‘Yerini bulduysa Allah sizden razı olsun’ dedi. Allah asıl kendisinden binlerce kez razı olsun. Zor günlerine rağmen metanetle dua etti. Allah güzel gönlüne göre versin” dedi.