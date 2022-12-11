Yiğit’i de kaybettik

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Rize’de Çaykur Rizespor Altyapı Tesisleri’nde çarşamba günü saat 17.00 sıralarında antrenman öncesi sahada oynayan çocuklardan biri, kale direğine asıldı. Bu sırada devrilen kale direğinin altında kalan 9 yaşındaki Yiğit Demirel, ağır yaralandı. Antrenörlerinin ihbarı üzerine tesise sağlık ekibi sevk edildi. Sahada ilk müdahalesi yapılan küçük Yiğit, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kafatasında oluşan kırıklar ve beyin kanaması geçirdiği belirlenip yoğun bakımda tedaviye alınan Yiğit Demirel, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma sürdürülüyor. Futbolcu Yiğit Demirel’in (9) hastane önünde bekleyen ailesi, taziyeleri kabul etti. Aile fertlerini, yakınları teskin etmeye çalıştı.

TAZİYE MESAJI

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Taziye mesajı yayımlayan Çaykur Rizespor Kulübü’nden, “Altyapı futbolcumuz, minik yavrumuz Yiğit’imize Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz” denildi.

BASKETBOL POTASININ ARASINA SIKIŞMIŞTI

5 yaşındaki Metehan Kerem Yılmaz da Samsun’da evinin yanındaki okulun bahçesine oyun oynamaya gitmişti. Minik Metehan oyun oynadığı sırada, taşınabilir basketbol potasının aniden katlanması sonucu demir aksam arasında sıkışmıştı. Metehan, ailesinin ihbarıyla gelen sağlık ekibince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılsa da hayatını kaybetmişti.



