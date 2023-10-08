Yeter artık... Sağlıkta şiddet bitmiyor doktorlara ve hemşireye saldırı... 2 şüpheli tutuklandı 1 firari aranıyor

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Kocaeli Körfez’de Fatih Aile Sağlığı Merkezi’ne önceki gün saat 14.45 sıralarında giden hasta ve hasta yakınları, bilinmeyen nedenle tartıştıkları aile hekimleri A.M.K., S.E. ve Y.S.’ye saldırıp tekme tokat dövdü. Olayın ardından 3 doktor ambulanslarla sevk edildikleri hastanede tedaviye alındılar. Doktorların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından saldırganlardan 2’si yakalanıp gözaltına alındı. 2 şüpheli, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Firari olan 1 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

KOCA TEPKİ GÖSTERDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gece sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaparak, “Olayı ve şahısları şiddetle kınıyoruz. Böylesi kişilerin, toplum önünde sertçe kınanmaları onlara fazla bir anlam ifade etmeyebilir. Anlayacakları dil, kanunun vereceği cevap olacaktır” ifadelerini kullandı.

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EŞİNE İĞNE YAPTI DİYE YUMRUK ATTI

Şanlıurfa’da evinde önceki gece aniden rahatsızlanan kadın hasta, Balıklıgöl Devlet Hastanesi acil servisine getirildi. Acil serviste görevli hemşire Mehmet Şah Bilge, hastaya iğne yaptı. Bu sırada eşinin kayıt işlemlerini tamamlayan Kadir Fatih S., “Burada kadın hemşire varken benim karıma bir erkek nasıl iğne yapar?” diyerek erkek hemşirenin suratına yumruk attı. Burnu kırılan Bilge tedaviye alınırken, Kadir Fatih S. ise gözaltına alındı.