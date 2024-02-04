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Yeşim’in ölümünde iddianame hazırlandı: Bu pozisyonda intihar olamaz

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#Manisa#İddianame#Doğancan Yıldız
Yeşim’in ölümünde iddianame hazırlandı: Bu pozisyonda intihar olamaz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2024 07:00

Manisa Demirci’de polis lojmanında, geçen yıl 14 Nisan’da silah sesi duyuldu. Sesin geldiği komiser yardımcısı Doğancan Yıldız’ın (28) kaldığı odaya giren polisler, güzellik salonu işleten Yeşim Akbaş’ı (27) başından vurulmuş halde buldu. Akbaş hayatını kaybederken, vurulduğu tabancanın komiser yardımcısı Yıldız’a ait olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Yıldız 19 Nisan’da tutuklandı.

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Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame tamamlandı.

‘HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI’

İddianamede, Bulunduğu pozisyonda intihar etmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, Akbaş’ın sağlak olduğu ve merminin sağ taraftan girdiği hususu nazara alındığında her iki elinden atış artığı çıkmasının mümkün olmadığı belirtildi. Yıldız’ın, olaydan sonra hemen üzerini değiştirdiği ve tırnak aralarında bulunan kanı silmek için kolonya kullandığı vurgulandı. Yıldız’ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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#Manisa#İddianame#Doğancan Yıldız

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