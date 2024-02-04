Yeşim’in ölümünde iddianame hazırlandı: Bu pozisyonda intihar olamaz

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Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame tamamlandı.

‘HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI’

İddianamede, Bulunduğu pozisyonda intihar etmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, Akbaş’ın sağlak olduğu ve merminin sağ taraftan girdiği hususu nazara alındığında her iki elinden atış artığı çıkmasının mümkün olmadığı belirtildi. Yıldız’ın, olaydan sonra hemen üzerini değiştirdiği ve tırnak aralarında bulunan kanı silmek için kolonya kullandığı vurgulandı. Yıldız’ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.