Yeşilyurt Apartmanı’nda 21 kişi ölmüştü... Hesap sırası belediyede

İstanbul Kartal’da, 6 Şubat 2019’da 21 kişinin hayatını kaybettiği 17 kişinin de yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesinde kusurları bulunduğu iddiasıyla belediye çalışanları hakkında hazırlanan iddianamede, 31 şüphelinin ‘taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Şüpheliler Ali Cihan Kozer, İbrahim Çoban, Zafer Öztürk, Coşkun Karayiğit, Faruk Özmen, İsmail Tezel, İsmail Ökten, Bayram Ali Baştan, Ali Apaydın ve Müjgan Özer’in suç tarihlerinde imar müdürü, diğer şüphelilerin ise yıkılan binanın bulunduğu bölgede mıntıka mühendisi ve şefi olarak görev yaptıkları belirtildi. İddianameye göre binanın ruhsatı zemin kat, bodrum kat ve 5 kat olmak üzere 7 kat üzerinden alındı, ancak ruhsata aykırı olarak binaya 2 kaçak kat ilave edildi. Kaçak 2 kat İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınan hava fotoğraflarına göre 1995’te tamamlanmış. Kaçak katlarda bulunan dairelere 29 Mayıs 1995’de elektrik aboneliği, 13 Haziran 1996’da ise su aboneliği verilmiş. Binaya iskan izni alınmamış. İddianamede “Şüphelilerin görevlerini layığıyla yapmaları halinde ruhsata aykırı olarak yapılan binanın mühürlenmesi ve ruhsata aykırı olarak yapılan kat ve eklentilerinin ortadan kaldırılması gerekirdi” denildi. İddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ana davayla birleştirildi.