Yeşilova Höyüğü'nde 5 bin yıllık mermer idol bulundu

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerindeki kazı çalışmaları sürdürülüyor. Çalışmalarda üst üste 9 köyün gün yüzüne çıkarıldığı, tarihi 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzanan kentteki binlerce yıl öncesine ait çipura, öldürücü tür olan zehirli vatoz, deniz kestanesi, istiridye ve midye gibi birçok kalıntıdan ilk İzmirlilerin de bugünün kent sakinleri gibi başta midye olmak üzere deniz ürünlerini tükettiği belirlenmişti. Tarihe ışık tutan İzmir'in ilk insanlarının yaşadığı yerlerden Yassıtepe Höyüğü'nde bu kez 5 bin yıllık mermer idol bulundu.

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'BATI, MERMERİ ÇOK İYİ KULLANIYOR'

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, Çanakkale'de Hektor ve Aşil'in savaştığı Truva Antik Kenti'ne birçok yönden benzerliğiyle öne çıktığı belirtilen İzmir'in Bornova ilçesindeki Yeşilova Höyüğü'nde bulunan mermer idolle ilgili bilgi verdi.

Doç. Dr. Derin, "Yassıtepe'de yaptığımız çalışmalarda, günümüzden 5 bin yıl öncesinin, İzmir'in ticari kentleşme yerinin alanını kazıyoruz. Bugüne kadar burada ticari ve dini açıdan birçok bulguya rastladık. Bunlardan biri de bu yıl bulduğumuz mermer bir idol. Batı uygarlığına özgün bir eser. Taşınabilir bir obje. Neolitik dönemden beri süregelen ana tanrıça tapınımının süregelen bir devamı. Bu nedenle önemli. Yassıtepe Höyüğü merkezi kentleşme anlamında ilk kurulan yerleşimlerden biri. Truva ile benzeyen ticari bir merkez. Truva ile idolleri, çanak çömlekleri, gelenekleri benziyor. Son bulduğumuz 6-7 santim boyunda, birkaç santim inceliğinde bir eser. Batı uygarlığı mermeri çok iyi kullanıyor. Bu mermeri de tanrıça haline getirip, yanında ya da evinde bereket ve sağlık getirsin diye bulundurmuş" dedi.

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