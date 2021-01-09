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AA
Haber Giriş: 09.01.2021 - 22:04 | Son Güncelleme:

Yeşilırma'kta korkutan görüntü! İnceleme başlatıldı

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Yeşilırma'kta korkutan görüntü! İnceleme başlatıldı
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Amasya’da, Yeşilırmak Nehri’nde bölge halkını endişelendiren olay gerçekleşti. Nehirdeki sazan ve yayın balıkları kıyıya vurdu. Balıkların, sudaki oksijen oranının düşmesi ve solungaçlarına çamur dolması sonucu telef olduğu değerlendirilirken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Merkeze bağlı çevre yolu üzerinde ve Yazı Bağları Mahallesi mevkisinden geçen Yeşilırmak Nehrinde balıklar kıyıya vurdu.

Balıkların, sudaki oksijen oranının düşmesi ve solungaçlarına çamur dolması sonucu telef olduğu değerlendirilirken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Amasya’da şehrin ortasından geçen Yeşilırmakta son aylarda su seviyesinin önemli oranda azaldığı belirtildi.

Yeşilırmakta korkutan görüntü İnceleme başlatıldı

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